Blodrødt regnskab: Dansk butikskæde med milliardunderskud

Nye ejere har smidt 170 millioner kroner på bordet og kommer med en plan for at vende det store underskud hos Flying Tiger

Coronapandemien har i den grad sat sine spor hos den danske butikskæde Flying Tiger.

Det seneste regnskab fra selskabet bag viser, at 2020 endte med blodrøde tal på bundlinjen, skriver Finans.

En faldende omsætning på hele 34 procent gav det forgangne år et underskud på 1,5 milliarder kroner. Underskuddet var forventet hos Zebra A/S, der driver den danske kæde med 856 butikker i 26 lande.

Ny hovedaktionær

Derfor har der også været behov for, at der kom penge ind udefra, som kunne konsolidere virksomheden. Det medførte i februar et ejerskifte, hvor det danske investeringsselskab Treville overtog Zebra og altså ledelsen af Flying Tiger.

Det fortæller administrerende direktør i Zebra, Martin Jermiin, til Finans:

- Vi lavede ny kapitalstruktur, da vi vidste, hvor det bar hen. Det finansielle resultat i 2020 er klart utilfredsstillende, men alle involverede har hele vejen været med igennem og vidst, at pandemien sendte os baglæns og bremsede de stærke resultater, som vi ellers havde forventet, da corona ramte. Vi kører efter den nye slagplan om ny vækst og indtjening, som er lagt med fuld opbakning.

Den nye ejerkreds har smidt 170 millioner kroner ind i virksomheden efter overtagelsen i februar. Men Flying Tiger forventes også at give underskud i 2021, lyder det i årsregnskabet.

Der er dog lagt en plan for at få virksomheden tilbage på fode igen, fortæller bestyrelsesformand i Treville, Nikolaj Vejlsgaard:

- 2020 er fortiden. Flying Tiger Copenhagen er videre på et stærkt fundament med en klar slagplan med fokus på ekspansion, e-handel og bæredygtighed, som der er stor tiltro til og optimisme omkring nok skal give luft under vingerne.