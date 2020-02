Blød sne tvinger dansker til at ændre rute i iskoldt rekordforsøg

29-årige Anders Hofman har denne weekend kastet sig ud i forsøget på at blive verdens første ironman på Antarktis.

Men natten til søndag har planerne mødt uforudset modstand, da varmt vejr har gjort, at Hofman må lægge sin cykelrute om.

Det oplyser hans makker Nicklas Borgen, der undervejs fortæller om projektet ved navn Iceman på dets hjemmeside og sociale medier.

Ifølge hjemmesiden har Hofman gennemført svømmedistancen, mens han 23 kilometer inde i cyklingen har lavet et midlertidig ophold.

- Oprindeligt havde de forberedt en fire kilometer lang cykelrute på en gletsjer, men vejret er for varmt, og sneen er for blød til at cykle på gletsjeren, så i stedet har de lavet en lille rute nedenfor gletsjeren, siger Nicklas Borgen.

Den seneste opdatering fra Anders Hofman og hans team til Nicklas Borgen, der er i Danmark, lød omkring midnat natten til søndag dansk tid, at de skulle finde en ny rute.

- Det er svært at vide, hvor ekstreme forholdene er, når man ikke har været der.

- Men der kan være store gletsjerspalter, som man kan falde ned i, og de kan være kilometer dybe. Det tager tid at finde en ny rute, og de skal gå og sikre den nye bane, siger Nicklas Borgen.

Desuden har teamet i Antarktis og Anders Hofman haft problemer med sigtbarheden, der også var dårlig på gletsjeren.

- Når man er på disse kanter, så er det altså Antarktis, der bestemmer, og så må man passe sig ind. Det sidste, jeg hørte fra teamet, var, at de stadig er ved godt mod og har fokus på målet, siger Nicklas Hofman.

Anders Hofman begyndte sin ironman lørdag morgen klokken 9 dansk tid. Det forventes, at det samlet vil tage mellem 24 og 36 timer.

En ironman består af 3,9 kilometer svømning efterfulgt af 180 kilometer cykling og et maratonløb på 42,2 kilometer.