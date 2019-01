Blogger hyldes for 'veninde-amning': - Det er et tabubelagt emne

Må man amme andres børn?

Den norske blogger Julianne Nygaard har lagt et billede op på sin blog 'Pilotfrue', hvor hun tester 'tvillingestillingen', som man kalder stillingen, du kan se på billedet nedenfor.

Den norske blogger Julianne Nygård med sin egen søn og sin venindes to-årige datter. Foto: Pilotfrue.blogg.no

Den 28-årige Julianne, der er et kendt ansigt i Norge, fortæller, at hun delte billedet, efter hun havde fået en række jule-spørgsmål fra sine læsere, som især handlede om amning.

- I julen drejede 80 procent af spørgsmålene sig om amning, og så tænkte jeg, at det var noget, jeg burde skrive om, fortæller hun til det norske medie VG Familieklubben.

Positive tilbagemeldinger

Siden har folk sat sig til tasterne for at give udtryk for, hvad de mener om, at hun ammer andre end sine egne børn.

– Der er rigtig mange mødre, som har kontaktet mig og giver tommel op. De skriver også, at de sætter pris på, at jeg belyser temaet, det at amme i offentligheden, og nu også såkaldt 'krydsamning', Siger Julianne Nygård til VG.

I en af kommentarerne på bloggerens Facebook-side takker en af hendes følgere Julianne for at gøre opmærksom på emnet:

'Ååå, fantastisk!!! Jeg har sagt det før - tak for at du normaliserer amning og i tillæg slår et slag for bonusamning!'

Men det er et tabubelagt emne, har Julianne måtte indse:

- Jeg har lukket for muligheden for at kommentere på min blog, så jeg afskærmer mig selv for de værste kommentarer, fortæller hun til VG.

Vil have fokus på emnet

Nygård fortæller, at det ikke føles naturligt for hende at dele et billede, hvor hun er så afklædt, som hun er, men at hun samtidig ønsker at puste liv i debatten om amning og det at amme andres børn.

Det er ikke kun Julianne, der ammer venindens datter. Veninden har også ammet Juliannes søn.

- Det var mest, fordi jeg var nysgerrig på, om det ville fungere, i tilfælde af jeg har brug for hjælp til amning, hvis jeg bliver syg, er bortrejst eller lignende - og det fungerede fint, siger hun.

Eksperten: - ikke almindeligt

Sundhedsplejerske og redaktør på hjemmesiden sundhedsplejersken.dk, Else Guldager, ser ikke nogen farer ved, at man ammer andres børn, hvis man kender hinanden godt.

- Jeg vil ikke afvise at veninder, der kender hinanden godt, kan gøre det, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Else Guldager er det ikke almindeligt at amme andres børn i dag, og hun har aldrig fået spørgsmål om 'veninde-amning' i de ti år, hun har bestyret sin brevkasse. Men hun mener heller ikke, at der er noget skadeligt ved det:

- Jeg vil ikke afvise, at veninder, der kender hinanden, godt kan gøre det. Jeg kan på ingen måder se, at der skulle være noget skadeligt ved at amme andres børn i hvert fald.

Tidligere var det et job

Selvom det for nogle kan virke grænseoverskridende, at man ammer andre børn end ens egne, så har det tidligere være en profession.

- Jeg ved, at det har været almindeligt for 200 år siden, hvor man ikke havde så mange hjælpemidler. Dengang havde man ammere. Det var jo ikke noget for fine fruer at amme børnene, det havde man folk til, fortæller Else Guldager med et grin.

'Veninde-amning' kan ifølge Else Guldager give god mening, hvis man bliver indlagt på hospitalet, eller at der sker et eller andet, der gør, at man ikke kan amme sit barn, men man skal være opmærksom på, at der kan komme en reaktion fra barnet:

- Jeg tænker, at et lidt større barn på fem-seks måneder måske vil blive noget forbavset over lige pludselig at blive ammet af en anden, men det er der jo ikke noget, der er skadeligt, slutter Else Guldager.

Se også: Lækkert! Kendt skuespiller spiste sin ... moderkage

Se også: Ammede Charlotte til hun var ni år: - Det er helt normalt

Se også: Ung stewardesse hyldes: Ammede flypassagers baby