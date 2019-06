Blogger optræder nøgen 24 timer efter hun har født

Den 28-årige blogger, Hannah Polites, der til daglig arbejder som jordemoder i Australien, har gennem de sidste ni måneder intensivt beskrevet, fotograferet og omtalt sin egen graviditet.

For fire dage siden lagde hun to nøgenbilleder ud på sin Instagram, der for alvor fik stor opmærksomhed hos Hannahs mere end 1,3 millioner følgere. På det ene billede ser man Hannah ekstrem højgravid 38 uger inde i sin fødsel. Og på det andet billedet ser man den nøgne Hannah kun 24 timer efter, at hun havde født sin søn Ario.

Billedet har fået hele 82.000 likes.

Til billedet skriver Hannah følgende:

'Selv om det måske er lidt grænseoverskridende for mig, ønsker jeg at være så ærlig som muligt og deler derfor et billede af min krop efter fødslen, så man kan se den nøjagtigt, som den ser ud. Jeg var træt, bleg og havde lidt smerter. Men jeg var også meget stolt over, hvad jeg havde formået dagen før. Den menneskelige krop er så fantastisk. Og jeg er så taknemmelig over, at min krop var i stand til at føde og nære min dreng'.

Således skriver Hannah og fortsætter:

'Jeg har ingen hastværk med henblik på at komme ned i vægt igen. Og jeg vil i den kommende tid kun fokusere på min familie og min nye baby. De næste seks måneder bliver uden træning.'

Herunder kan du også se et billede umiddelbart efter, at Ario blev født.

Den australske model Belle Lucia, der i sidste uge fik masser af opmærksomhed, fordi hun på Instagram præsenterede en fuldstændig flad mave efter seks måneders graviditet, har også rost Hannah Polites for hendes opslag.

Herunder kan du se to andre billeder af Hannah i forbindelse med hendes graviditet.