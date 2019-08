Blogger viser flot vandrebillede: Så afslører hendes søster sandheden

Med den nye bølge af 'influencers' er det blevet normalt, at forskellige bloggere viser den allerbedste side af deres liv frem på de sociale medier.

Men med det er flere også blevet taget i, at deres ellers så perfekte liv måske er lidt mere opsat, end de ellers havde ladet deres følgere tro.

Det skete for en amerikansk kvinde ved navn Casey Sosnowski. På Instagram viste hun billeder frem fra sin vandretur, hvor hun står klar i et tætsiddende træningstøj og med en vandflaske i hånden.

Hun lignede derfor klart en, der var klar til at hike i en stor skov, men i virkeligheden var hun langt tættere på hjemmet.

I stedet for at være langt ude i ingenting befandt Casey sig faktisk i sin egen baghave, hvor hun stillede op til fotografering.

Og det var åbenbart noget, som hendes søster Carly syntes var lige i overkanten.

Afsløret af søster

På Twitter afslørede hun nemlig søsteren i et opslag.

My sister said she was going hiking.....this is our backyard. pic.twitter.com/LDGhAHNSSp — (@carlysos3) August 4, 2019

Hun skriver i opslaget: 'Min søster sagde, at hun skulle ud og vandre. Det her er vores baghave'.

Opslaget gik lynhurtigt viralt og fik over 273.000 likes og er delt 40.000 gange.

Folk på de sociale medier var selvfølgelig hurtige til at kommentere, at det da egentlig lignede en have, der var stor nok til, at man kunne vandre i den.

'Så I er vildt rige?', skrev en anden til opslaget.

'Tænk at lyve'

Men mange var også forargede over, at hun havde prøvet at 'snyde' sine følgere med billedet.

'Hun tog en vandflaske med. Folk vil gøre alt for likes', skrev en.

'Tænk, at nogen bruger så meget tid på at lyve om deres liv på sociale medier for at imponere andre', skrev en anden.

Casey har siden søsterens afsløring ændret sin beskrivelse til billedet.

I den originale tekst stod: 'Naturen er den ultimative løsning til alle vores problemer #naturelsker'.

I den nye tager hun afsløringen til sig.

'Tog jeg ud og vandre? Nej. Er det her min baghave? Måske.'.