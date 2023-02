Blomster-fadæse: Leveringsfirma i modvind

Det dufter af alt andet end blomster på blomsterleveringsfirmaet Euroflorists Trustpilot-profil.

Stribevis af frustrerede kunder har således haft en dårlig oplevelse i forbindelse med dette års valentinsdag.

En af dem er Michael Ernstsen, der mandag eftermiddag bestilte en buket blomster til levering den følgende dag på sin kærestes arbejdsplads.

- Tirsdag omkring klokken 12 fik jeg en sms om, at blomsterne var på vej til levering. Blomsterne var sendt til min kæreste, så jeg tænkte, jeg nok snart ville høre fra hende, fortæller han til Ekstra Bladet.

Fordi blomsterne skulle sendes til en erhvervsadresse, havde han fravalgt muligheden for, at buketten kunne stilles foran døren eller leveres hos en nabo.

- Da klokken blev kvart i fire, var det ved at være oppe over, at hun skulle hjem. Jeg ringede til hende for at høre, om hun havde fået noget, men det havde hun ikke, forklarer han.

Michael Ernstsen havde svært ved at komme i kontakt med Euroflorist efter valentinsdag. Privatfoto

Ingen blomster

Han undrede sig over, at blomsterne ikke var kommet frem knap fire timer efter, han havde fået besked om, at de var på vej. Derfor forsøgte han uden held at komme i kontakt med blomsterleverandøren både telefonisk og via en chatfunktion på hjemmesiden.

Da parret tirsdag aften var på vej hjem, efter de havde været ude at spise, tikkede der en sms ind om, at blomsterne nu var leveret. Derfor vendte de bilen om og satte kurs mod kærestens arbejde.

Men der var ingen blomster at se - heller ikke i de nærliggende opgange, som de undersøgte.

- Det er jo ikke til at sige, om de rent faktisk har leveret dem, men jeg har jo aktivt valgt nej til, at blomsterne måtte stilles ved fordøren, siger Michael Ernstsen.

Mødt af radiotavshed

Da han næste dag tjekkede Euroflorists Truspilot-profil, blev han for alvor skeptisk, da han kunne se, at han langtfra var den eneste, der havde haft problemer med firmaet, og som efterfølgende var blevet mødt af en mur af tavshed.

- Jeg forsøgte at komme i kontakt med dem igen onsdag, og jeg fik den samme telefonsvarer, siger han.

Torsdag fik han dog pludselig refunderet sine penge.

Hvis man i øjeblikket klikker på chatfunktionen på firmaets hjemmeside, bliver man mødt af beskeden 'pga.høj belastning har vi svært ved at besvare spørgsmål om leveringer'.

Om Michael Ernstsens kærestes blomster, til trods for at han havde fravalgt muligheden, blev stillet foran døren og derefter snuppet, eller om de overhovedet blev leveret, er uvist.

Ekstra Bladet har siden torsdag forsøgt at få en kommentar fra Euroflorist, men det har i skrivende stund ikke været muligt.