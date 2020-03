Blomster for 800 millioner risikerer at visne i Danmark

Det kan komme til at koste danske gartnerier dyrt, hvis butikslukninger med mere som følge af coronavirusudbruddet fortsætter måneder frem.

I øjeblikket rummer gartnernes varelagre nemlig blomster og planter til en værdi af 800 millioner kroner. Men de risikerer at gå til spilde, hvis produktionen ikke kan eksporteres.

Det oplyser branchesektoren Flora Dania under Dansk Gartneri.

- Vi har de seneste måneder gået og passet de planter, som skal i butikkerne i foråret. Men vi er alvorligt udfordret af, at hele Europa begynder at lukke ned et par uger inden vores højsæson starter.

- For producenterne begynder lige så stille at eksportere til de sydgående markeder. Men når et land som Tyskland lukker blomsterbutikker, kan varerne ikke komme ud til butikkerne eller til forbrugerne, siger Peter Larsen-Ledet, direktør i Flora Dania.

Danske gartnere producerer i alt 600 forskellige slags blomster, og i foråret byder produktionen særligt på margueritter, klokkeblomster, hortensiaer, stedmorblomster og løgblomster.

Selv om der sælges mange danske blomster i Danmark, så er det omkring 70 procent af blomsterproduktionen, som eksporteres til lande som Tyskland, Frankrig og Østrig.

På et år vil den danske produktion typisk have en værdi af to milliarder kroner. Men alene i marts, april og maj er der tale om 800 millioner kroner.

Og det er ikke muligt for gartnerne at gemme blomsterne til, at man igen åbner for eksport, siger Peter Larsen-Ledet.

Han fortæller, at gartnerierne i denne uge alene har måttet kassere 400.000 blomster.

- Det er levende produkter. Det er ikke ligesom søm og skruer, som man kan sætte på lager.

- Blomsterne er produceret, således at de nu kan komme ud at blive solgt i Europa, siger Peter Larsen-Ledet.

Han tilføjer, at der derudover betales lønninger på nuværende tidspunkt til alle de medarbejdere, som går rundt og passer blomsterne.

Derfor efterspørger branchen nu handling fra politikerne i forhold til at kompensere den tabte produktion, siger Peter Larsen-Ledet.