Blomsterhandlerne jubler: Danskerne elsker Valentinsdag

Hvis du har tænkt dig at købe blomster til dit livs udkårne i anledning af Valentinsdag, så er du ikke alene.

Hver fjerde dansker planlægger nemlig at fejre Valentinsdag i dag, viser en ny undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv.

Der er hermed tale om en markant stigning bare i forhold til sidste år, hvor blot 16 procent af danskerne valgte at bruge den 14. februar til at fejre kærligheden.

- Vi ser en markant stigning i danskernes lyst til at fejre Valentinsdag, og det er et udtryk for, at danskerne i høj grad i disse år tager amerikanske mærkedage til sig. Detailhandlen og restaurationsbranchen har været hurtige til leve op til forbrugernes forventninger og den efterspørgsel, der er på produkter og oplevelser til at fejre kærligheden, siger Tine Marie Andersen, politisk konsulent i Dansk Erhverv.

Gør hver dag til valentinsdag

Kærligheden blomstrer

I undersøgelsen har Dansk Erhverv blandt andet spurgt danskerne, hvordan de markerer dagen, og hertil har 10 procent svaret, at de har tænkt sig at købe blomster.

Denne udvikling vækker begejstring hos dem administrerende direktør hos Interflora, Søren Flemming Larsen.

- Vi har haft rigtig travlt med at forberede Valentinsdag, der nu er på top tre over vores absolutte mærkedage, siger han til Ekstra Bladet.

Interflora har siden 2013 oplevet en vækst på 73 procent i salget af blomster og chokolade på Valentinsdag.

De unge mænd

Stigningen i salget af blomster på Valentinsdag skyldes, måske ikke overraskende, hovedsagligt landets unge mænd, der i stigende grad "siger det med blomster", når de vil vise deres kærlighed til kæresten eller ægtefællen.



- Vi oplever, at det særligt er de unge, der bærer Valentinsdag frem i Danmark. Og vi tror på, at den amerikanske påvirkning er kommet for at blive, siger Søren Flemming Larsen, administrerende direktør hos Interflora.

Samme tendens viser undersøgelsen foretaget af Dansk Erhverv.

- Det er særligt unge, herunder unge mænd, der forventer at fejre Valentinsdag. Analysen viser, at Valentinsdag har godt fat i dem og i unge generelt, siger Tine Marie Andersen, politisk konsulent.

Klassikerne dominerer

Men selvom Valentinsdag er et relativt nyt fænomen herhjemme, så er det stadigvæk de traditionelle Valentinsgaver, Danmarks unge mænd køber til deres udkårne den 14. februar.

- Det er fuldstændig klassisk. På Valentinsdag sælger vi blomster, meget gerne sammen med en æske chokolade. Og hvis chokoladen ovenikøbet kan komme i en hjerteformet æske, så er det bare endnu bedre, siger Søren Flemming Larsen. administrerende direktør hos Interflora.