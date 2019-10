B&O fyrer direktøren

Bang & Olufsen fyrer administrerende direktør Henrik Clausen efter et hårdt 2019. Nu bliver han erstattet af Kristian Teär, der kommer fra Logitech

Den danske elektronik-producent Bang & Olufsen har fyret direktør Henrik Clausen

Det oplyser den ikoniske dansk virksomhed i en meddelelse.

Han bliver erstattet af svenskeren Kristian Teär. Det oplyser B&O i en meddelelse.

Kristian Teär kommer fra en stilling hos Logitech, der blandt andet er kendt for muse til computere.

- Kristian har den rigtige profil til at tage Bang & Olufsen videre fra, hvor vi er i dag, siger bestyrelsesformand Ole Andersen.

- Han har erfaring fra ledende internationale forbrugerelektronikfirmaer, han har solid operationel baggrund, og så er han en stærk og inspirerende leder. Jeg takker samtidig Henrik Clausen for hans indsats for Bang & Olufsen, siger Ole Andersen i meddelelsen.

Fyringen sker efter, at Struer-virksomhedens regnskab for første kvartal, der strækker sig over 1. juni til 31. august, viste en omsætning på 419 millioner kroner.

Det er omkring 30 procent lavere end i første kvartal året før. Samtidig fremgik det i regnskabet, at det var et lavere salg i tre ud af fire af de geografiske markeder, som ligger til grund for den faldende omsætning.

Generelt har virksomheden haft en økonomisk svær periode, hvor selskabet flere gange har måttet nedjustere forventningerne. Samtidig er aktiekursen blevet slagtet.

I det seneste fulde regnskabsår måtte B&O se overskuddet dykke med 77 procent til 19 millioner kroner.

Det nye regnskabsår er begyndt værre, da selskabet i første kvartal fik et minus på 106 millioner kroner.