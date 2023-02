Bo har PTSD, men må vente flere år på hjælp: - Jeg ved ikke, hvor jeg er om to år

Bos øjne har set mere end mange andres. Hans krop har mærket mere, end de fleste oplever.

Bo har været vidne til selvmordsforsøg og ekstreme grader af selvskade. Han har været udsat for overfald, trusler og forfølgelser på et plan, hvor han til sidst måtte køre til og fra arbejde iført skudsikker vest.

Nu betaler han prisen.

Bo har fået konstateret ptsd. Men han har fået at vide, at han skal vente i minimum to år, før han kan få hjælp.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Bo har været sygemeldt siden juni 2022. Foto: Jonas Olufson

Frygter for konsekvenserne

Han har været fængselsbetjent i over 20 år, indtil han i juni 2022 måtte sygemelde sig. Hans krop og sind sagde stop.

Annonce:

Nu er hverdagen med håndtering af hårde fanger skiftet ud med angstanfald, søvnløshed, hovedpine, flashbacks, social angst og for en periode også evnen til at tale. Sovemedicin og antidepressiv sluges dagligt, alt imens han forgæves ønsker hurtig hjælp til at behandle sin ptsd.

- Jeg frygter, at min tilstand bliver værre. Jeg ved jo ikke, hvor jeg er henne om to år, hvis jeg skal rende ubehandlet rundt her. Om det simpelthen bliver for meget. Det er jo sådan noget, man går og kæmper lidt med, fortæller Bo.

- Lige nu og her kan jeg holde skruen i vandet, men det er jo en kæmpe belastning, så jeg aner ikke, om jeg kan holde den kørende i to år. Og jeg tænker da, at jo længere tid der går, jo sværere vil det nok også være at kunne få rettet op på det.

Annonce:

Bo er på venteliste til et såkaldt pakkeforløb for ptsd på Psykiatrisk Klinik i Roskilde. Men det har altså lange udsigter, før han kan få den specialiserede hjælp.

- Det er topfrustrerende og fuldstændig hovedrystende. Jeg har behov for noget struktur og nogle rammer. Det her med bare at rende rundt i uvished er en yderligere belastning, fortæller den sygemeldte fængselsbetjent.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hurtig behandling af ptsd-ramte er vigtigt, fortæller formand for Psykiatrifonden Torsten Bjørn Jacobsen.

-To år er jo urimelig lang tid. Generelt skal man have et nedsat funktionsniveau og have en tilstand, der er moderat til svær for at modtage behandling i den regionale psykiatri. Så alene det, at man kvalificerer sig til sådan et behandlingstilbud, betyder, at man ligger over en eller anden tærskel. Og så er man altså ret påvirket i sin hverdag, lyder det fra formanden.

- Og det er jo også udfordrende i forhold til den prognose, man så vil få. Jo længere tid der går, jo sværere bliver det at gøre noget ved det. Det er simpelthen sygdomsforværrende ikke at blive mødt på sine behov.

For Bo fylder tankerne om den lange ventetid dag og nat.

- Det belaster mig. Selvom jeg får sovemedicin, ligger jeg og spekulerer på det hele tiden. Det er sgu en svær situation at stå i, fortæller Bo.

Bo er et opdigtet navn, da han frygter for sin sikkerhed. Ekstra Bladet er bekendt med hans rigtige identitet.