Bodil Jørgensen: Boligpriser vrider samfundet af led

Rosalinde Mynster: Vi må gøre mere for de hjemløse

Når man bor i Lille Istedgade og dagligt kigger på Mændenes Hjem og den gruppe af mennesker, som opsøger et herberg, får man grundlæggende en forståelse for hjemløse-problematikken.

I hvert fald kan de mange strø-bemærkninger, som Rosalinde Mynster hører i forbifarten, ikke undgå at skabe stof til eftertanke.

Rosalinde Mynster så, hvor hårdt farens sygdom tog på hendes ellers så ressource-stærke familie. Foto: Mogens Flindt

- ’Jeg har været hjemløs i 14 år,’ hørte jeg én sige. En anden sagde: ’Jeg er blevet smidt ud af min kone.’ Og der er meget andet, jeg kunne nævne, men fælles for det hele er, at ingen mennesker vælger at blive hjemløse. Derfor gør det mig både vred og frustreret, når man hører folk sige, at de hjemløse bare skal tage sig sammen og finde et job eller en bolig.

Min far blev syg

Og endnu mere rasende bliver Rosalinde Mynster, når hun læser om diskrimination af de hjemløse eller overfald, hvor de bliver sparket og pisset på.

- Mange af dem har sygdomme - både fysiske og psykiske, og når så hjemløsheden lægges oveni, har de et virkelig belastende liv. Min far fik en alvorlig sygdom, som også sled på psyken både hos ham og resten af familien. Ikke at min far var i nærheden af at blive hjemløs, men jeg tænker, at når en ressource-stærk familie som vores kan føle det så hårdt, så tør jeg ikke tænke på, hvor ødelæggende alvorlig sygdom må være i mindre ressource-stærke familier.

Af samme grund mener hun, at samfundet må kunne gøre mere for de hjemløse.

- Det er så tydeligt, at deres omstændigheder er anderledes end flertallets, og at der mange steder ikke er højt nok til loftet. Nogle er sikkert utrygge, når de møder så skæve eksistenser. Men for mig er de søde naboer, der som oftest har en hyggelig kommentar, når man går forbi.