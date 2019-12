Boede i telt ved hospital i 25 dage: Ventede på syg baby

35-årige Michael er gået igennem ild og vand for at støtte sin søn, der kun vejede 700 gram ved fødslen

Da den lille Liam blev født for tidligt, vejede han kun 700 gram og havde store problemer på grund af sit hjerte, der kun var 20 procent af normalstørrelsen af et hjerte for en baby. Derfor overnattede hans far, den 25-årige Michael Walsh, 25 dage i et telt, som han havde stillet op meget tæt på børnehospitalet i London, hvor hans søn blev behandlet.

Lille Liam tilbragte faktisk de første syv måneder af sit liv på hospitalet. I dag er Liam 18 måneder gammel, og han har overlevet hele syv operationer af sit hjerte.

Det skriver flere medier heriblandt Metro og Mirror og shamrockboxing

Lille Liam tilbragte de første syv måneder af sit liv på hospitalet. Han var tæt på at dø. (Foto: Triangle News)

Michael Walsh fortæller selv følgende om den mest kritiske periode i Liams behandlingsforløb.

- Hospitalet havde tilbudt mig at bo i hus, der lå halvvejs mellem vores hjem og hospitalet. Her skulle man bo sammen med andre familier i samme situation. Men det kunne jeg slet ikke i den tilstand, jeg befandt mig i. Jeg havde brug for at være så tæt som muligt på Liam. Så derfor boede jeg i telt i nærheden af hospitalet, indtil jeg kunne få ham med hjem. Jeg overnattede ca. 25 dage i et telt, fortæller Michael, der havde købt et telt til 35 pund svarende til ca. 300 kroner.

Michael ses her sammen med sin kone Laura og sønnen Liam. (Foto: Triangle News)

I den periode stod Michael Walsh op tidligt op morgenen og spiste morgenmad, før han hver dag besøgte sin søn på hospitalet.

I dag har Liam det ifølge sin far Michael Walsh det glimrende. Og i stor taknemmelighed har Michael startet en indsamling for at samle penge ind til de to hospitaler, hvor hans søn i første omgang blev behandlet.

- Jeg kan næsten ikke med ord sige, hvad disse hospitaler har betydet for mig. På et tidspunkt havde min lille søn et hul brystet, og jeg kunne se hans bankende hjerte og hans lunger. De har gjort det mest betydningsfulde for mig i mit liv. Nemlig at redde min søns liv.

Michael Walsh har to yngre tvillingebrødre ved navn Liam og Ryan, der er professionelle boksere. For nylig gik han selv i ringen for første gang i fire år for at samle penge ind til hospitalerne, der behandlede hans søn.

For nylig vandt han sin boksekamp med knockout i første runde i forbindelse med et arrangement på 'The Holiday Inn North i Norwich. Michael håber, at han kan samle 5000 pund ind til hospitalerne, der kæmpede så hårdt for hans søns liv.

Michael Walsh stillede for første gang i fire år op i en boksekamp for at samle penge ind til sin søn.(Foto: Triangle News)

Om sin egen søn siger Michael Walsh:

- Han er den modigste dreng, jeg har oplevet i mit liv og den mest glade dreng. Han aner endnu ikke noget om at kæmpe, men han kom ind i dette liv og måtte kæmpe for sit eget liv hver eneste dag.

Lille Liam har det i dag ganske godt.(Foto: Triangle News)

Indsamlingen til hospitalerne foregår på Just Giving