Bøde og sur smiley til populær pizza-restaurant

Onsdag sidste uge var der pludselig uanmeldte gæster på Gorms Pizzabar på Fisketorvet, og de skulle hverken have pizza eller pasta.

Det var nemlig Fødevarestyrelsen, som lagde vejen forbi pizzarestauranten.

5. januar fik restauranten en indskærpelse som følge af manglende egenkontrol af fødevarer, og 15. februar kunne styrelsen så konstatere, at problemet endnu ikke var bragt i orden.

Ifølge deres rapport havde restauranten ikke dokumenteret temperaturen på en række fødevarer, da de blev leveret.

Fødevarestyrelsens kontrolrapport kunne derfor konkludere: Gorms Pizzabar på Fisketorvet modtager 'letfordærvelige fødevarer'.

Restauranten har derfor modtaget en sur smiley samt en bøde på 5000 kroner.

'Vi beklager'

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview fra Gorms direktør, Christian Madsen, men han ønskede ikke at stille op.

Han har i stedet svaret over mail. Her beklager han den sure smiley:

'Vi beklager selvfølgelig, at selve dokumentationspligten med hensyn til varemodtagelsen i en forretning ikke er overholdt til punkt og prikke'.

'Vi har selvfølgelig øjeblikkelig indskærpet fokus på proceduren, så det ikke gentager sig,' skriver Christian Madsen.

'Gæsterne kan være helt trygge'

Går man rundt med weekendplaner om et hyggeligt besøg på Gorms Pizzabar på Fisketorvet, forsikrer Christian Madsen, at man ikke skal være bange for, at skinkeskiverne på ens surdejspizza er letfordærvede.

'Som gæst skal man vide, at alle fødevarer rent praktisk håndteres korrekt af os. Så gæsterne kan være helt trygge både nu og fremover', skriver Christian Madsen.