Bøde på 20.000 kroner til populær Aarhus-café

SURT AT HEDDE CAFÉ VIGGO: Kød og fisk ved for høje temperaturer, beskidt kældergulv og åben dør til affald blandt kritikpunkter, som førte til sur smiley fra Fødevarestyrelsen til Café Viggo ved åen i Aarhus. Medejer lover, at der er blevet rettet op

En bøde på 20.000 kroner og en sur smiley har de seneste tre uger skæmmet den ellers så populære Café Viggo med adresse ved åen i det indre Aarhus.

Den sure smiley blev onsdag skiftet ud med en glad, efter at Fødevarestyrelsens repræsentant havde foretaget en opfølgende kontrol efter sit første besøg 28. januar.

- Vi er sindssygt kede af det. Det er helt forfærdeligt, men nu har vi heldigvis fået rettet op på tingene, siger daglig leder og medejer af Café Viggo, Kasper Miller Hansen, til Ekstra Bladet.

Mundvigene kom især til at vende alvorligt ned af på kontrolrapporten ved besøget 28. januar, fordi caféen blev kritiseret for, at flere fødevarer, herunder fisk, skinke og and havde alt for høje temperaturer.

'Der er målt omgivelses temperatur i kold jomfruen på 12.9 grader med kalibreret termometer. Ligeledes er der målt 20.5 grader i anderiklette, 12.3 grader i røget skinke og 10.2 grader i røget laks', fremgår det af kontrolrapporten, som Ekstra Bladet har en kopi af.

Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra 28. januar i år med den sure smiley øverst til højre på den første side.

- Det var for dårligt og måtte bare aldrig ske, erkender Kasper Miller Hansen, der ejer en af de ældste caféer langs åen sammen med den tidligere professionelle fodboldspiller i AGF og Esbjerg, Uffe Jakobsen, og dennes hustru Inge Jakobsen.

Åbnet køleskab

Kasper Miller Hansen blev medejer af Café Viggo 1. marts i fjor. Caféen, der åbnede i 1996, har om vinteren cirka 25 fuldtidsansatte, mens tallet er omkring 40 om sommeren.

- Det er, som hvis du havde glemt at lukke lågen til køleskabet derhjemme, siger Kasper Miller Hansen om det alvorligste kritikpunkt - håndteringen af de oven for nævnte fødevarer.

- En ansat havde glemt at lukke lågen til det, som Fødevarestyrelsen kalder 'kold jomfru' (køleskab). Det betød, at de forskellige fødevarer havde en alt for høj temperatur, siger den daglige leder og medejer og fortsætter:

- Det ændrer ikke ved, at vi selvfølgelig altid skal opbevare letfordærvelige madvarer i et lukket køleskab og i under fem grader. Det gør vi også nu, fordi vi har ændret nogle procedurer for at undgå, at noget lignende kan ske igen.

Affald, beskidt gulv og skimmel

Kontrollanten fra Fødevarestyrelsen fandt også forskellige dressinger lavet af mayonnaise og krydderier på et produktionsbord. Dressingerne blev ifølge kontrolrapporten målt til at have en temperatur på 11.6 grader og en omgivelsestemperatur på 12.6 grader.

'Det skal indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere', lyder det i rapporten, hvor det konstateres, at 'døren fra kælderen ud til gården stod åben, uden for døren havde virksomheden affalds-opbevaring. Der var ikke tilstrækkeligt renholdt under container, da der lå rester i form af pap og affald'.

Café Viggo har 25 fultidsansatte i vinterperioden og yderligere 15 i sommerperioden, hvor der traditionelt kommer flere gæster for at nyde stemningen langs åen i det indre Aarhus. Foto Anders Brohus

Et andet sted i kontrolrapporten påpeges det, at 'gulvet i kælderen ikke er rent, der er belægninger af sorte plamager på gulvet, hvor der opbevares tørvarer samt på trappen op til køkkenet. Ligeledes er blæseren i kølerummet belagt med støv og skimmel-lignende belægninger'.

- Kritikken af gulvet i kælderen undrer mig, fordi det ellers har været vurderet til at være ok i 23 år.

- Det korte af det lange er, at vi gør meget for at leve op til alle disse krav, og vi er meget kede af denne sag, siger Kasper Miller Hansen, som ikke har ønsket at lade sig fotografere til denne artikel.

Café Viggo har valgt at acceptere bøden på 20.000 kroner.

