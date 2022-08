Bøde til stjerneadvokat for 'dobbeltrolle'

Stjerneadvokaten Knud Foldschack har tabt en sag i Advokatnævnet for at tilsidesætte god advokatskik over for forpagterne af et vandrehjem. Det koster en bøde på 10.000 kroner

Ejerne af Raadvad Vandrerhjem kan nu ånde lettet op.

De har nemlig vundet en sag i Advokatnævnet mod stjerneadvokaten Knud Foldschack, der skal betale en bøde på 10.000 kroner for at have placeret sig i en 'dobbeltrolle', da han var repræsentant for vandrehjemmet.

Det skriver mediet Det Grønne Område.

En fod i begge lejre

Sagen drejer sig om, at Knud Foldschack i perioden oktober 2020 til januar 2021 repræsenterede forpagterne af Raadvad Vandrerhjem, fordi vandrehjemmet stod til at miste sin aftale med kommunen.

Det betød, at de kunne risikere, at kommunen ville sælge vandrehjemmet videre, og det skulle advokaten hjælpe dem med at undgå.

Problemet var bare, at Knud Foldschack samtidig var engageret i en anden, modstridende sag.

Gennem Fonden Raadvad Fabrik havde Foldschack nemlig samtidig interesse i at overtage vandrehjemmet, efter kommunen havde solgt det.

Så på den ene side skulle han hjælpe vandrehjemmets forpagtere med at beholde vandrehjemmet, mens han på den anden side havde interesser i, at det stik modsatte skete.

Nu har Advokatnævnet så afgjort, at Knud Foldschack rent faktisk befandt sig i en interessekonflikt, og det sender ham altså til lommerne.

'Snehvid god samvittidhed'

Knud Foldschack siger til Det Grønne Område, at han aldrig skulle være gået ind i sagen, men at han gjorde det 'for at hjælpe'.

Han udtaler, at han har en 'snehvid god samvittighed' i sagen, og han understreger, at kendelsen ikke siger, at han har begået fejl, men blot at der var mulighed for modstridende interesser.

Kendelsen er den første, advokaten har tabt i Advokatnævnet, oplyser han til Det Grønne Område.

Tjener millioner på fonde

Det er ikke første gang, Knud Foldschack er fedtet ind i interessekonflikt.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Knud Foldschack skovler millioner ind ved at lave juridisk rådgivning i fonde, han selv har været bestyrelsesmedlem i.

På den måde har Knud Foldschack inviteret en klar interessekonflikt ind i bestyrelseslokalet, hvilket ifølge en professor i fondsret er 'risikabelt'

