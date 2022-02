Bøderegn: Alt for mange glemmer det

Vidste du, at det koster dig 1500 kroner, hvis du bliver taget i at køre på el-løbehjul uden hjelm?

Løbehjulene er blevet mere og mere populære over de seneste år, og mænd og kvinder i alle aldre bruger efterhånden de praktiske el-løbehjul.

Men en del har tilsyneladende ikke registreret, at det siden første januar er blevet lovpligtigt at bære hjelm, når de suser afsted på et el-løbehjul.

'Tilsyneladende er alle dog ikke med på reglerne endnu, og vi har i januar givet ca. 50 bøder for manglende brug af hjelm,' skriver Københavns Politi på Twitter.

'Så spænd hjelmen for din egen sikkerheds skyld - så slipper du også for en bøde på 1500 kroner,' skriver politikredsen videre.

Du kan læse om alle reglerne for brug af elektriske løbehjul her, hvor Rådet for Sikker Trafik har samlet et overblik.