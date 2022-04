Bøderegn efter skandale-fester i Downing Street

Boris Johnsons fremtid som premierminister er i fare, efter han er endt i et voldsomt stormvejr i forbindelse med fester på Downing Street.

Politiet i London har givet flere end 50 bøder til personer, der har været til fester i Downing Street under coronapandemien

Politiet i London har været fremme med bødeblokken.

Her er flere end 50 bøder blevet udstedt til personer, der har deltaget i festligheder i den britiske premierminister, Boris Johnsons, ministerbolig i Downing Street, mens coronavirussen rasede i samfundet.

Det skriver Metropolitan Police i en pressemeddelelse.

Blandt bøde-modtagerne er der selveste Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak, skriver BBC og nyhedsbureauet Reuters.

Bøderne kommer efter flere måneders efterforskning, hvor 12 fester er blevet undersøgt i 2020 og 2021. Her mener man, at coronarestriktionerne er blevet brudt under lockdown i Storbritannien.

Men selvom bøderne nu er udstedt, betyder det ikke, at efterforskning af sagen er sat på hold.

'Vi gør en indsats for at gennemføre denne efterforskning, der indbefatter en fortsat proces med indsigt i efterforskningsmaterialet,' står der blandt andet i pressemeddelelsen.

'Dårlig dømmekraft'

I januar kom en rapport om coronafesterne.

Her var der ikke pæne ord tilovers for festglade Boris Johnsons og hans kompagnoner.

'Der blev udvist dårligt lederskab og dømmekraft af forskellige parter i Downing Street og regeringen. Nogle af disse arrangementer skulle ikke have fundet sted. Andre skulle ikke have fået lov til at udvikle sig, som de gjorde,' lød det i rapporten fra den ledende embedsmand, Sue Gray.