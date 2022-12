Bøf-Palle er helt ude

I 2018 vinkede Palle Skov Jensen farvel til sit livsværk, restaurantkæden Jensens Bøfhus, som på det tidspunkt stod i en stor økonomisk nedtur.

Dog var det ikke et endegyldigt farvel. For bøf-Palle har indtil nu ejet fabrikken i Struer, Jensens Foods, hvor der produceres spareribs og førhen også Jensen-saucerne.

Men nu er den tidligere bøfkonge helt færdig med Jensens Bøfhus. Han har nemlig for nylig solgt fabrikken og naboejendommen for i alt 18,5 millioner kroner, skriver Finans.

Milliardærfamilier har overtaget

De nye ejere er de tre fynske milliardærfamilier Østergaard-Nielsen, Bøgh-Sørensen og Gundersen. I forvejen ejer de størstedelen af Jensens Bøfhus-koncernen.

'Fabrikken var ganske rigtigt ejer af Palle Skov Jensen og ikke af Jensens Food Group, hvorfor det gav mening at inkludere bygningen i ejerskabet bag selskabet,' skriver Jonas Søndergård, der er kommunikationsdirektør i Østergaard-Nielsens koncern USTC, i en mail til Finans og fortsætter:

'At handlen blev gennemført netop nu, skyldes et ønske fra hovedaktionærerne om at sikre sig fuld kontrol over ejendommen, og at det er lykkedes parterne at komme frem til en god aftale om pris og vilkår for overdragelsen.'

Fabrikssalget har ikke ligefrem været en overskudshandel for Palle Skov Jensen. Bøf-Palle købte nemlig selv fabrikken for 25,6 millioner i 2014. Han har dermed solgt den for knap syv millioner mindre.