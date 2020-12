Bøfgiganter roser danskerne: Vi oplever det ikke

Hverken hos Jensens Bøfhus, Bones eller Flammen oplever restauranterne, at danskerne smutter fra lukkede til åbne kommuner for at komme på restaurant - tværtimod

Mandag præsenterede statsminister Mette Frederiksen en række restriktioner for 38 danske kommuner, som blandt andet lukker restaurantlivet ned, og snart bliver yderligere 31 kommuner omfattet.

Det fik Søren Brostrøm til kraftigt at opfordre til, at man ikke tog på udflugt til sin åbne nabokommune.

Tidligere har en restaurant i den åbne kommune Middelfart nemlig berettet til TV2, at de 'blev kimet ned af københavnere' og på en enkelt dag havde fået hele 52 bookinger, hvilket var en tidobling.

Ekstra Bladet har på den baggrund undersøgt, om der indtil videre skulle være tale om en tendens. Men ifølge nogle af de største danske restaurantkæder er det slet ikke tilfældet. Faktisk tværtimod, og de har således kun ros til overs for danskernes adfærd.

- Vi ser slet ikke en tendens, der peger i retning af stigende bookinger i de åbne restauranter på grund af, at danskere krydser kommunegrænser. Faktisk tværtimod, vi ser et fald, fortæller Piet Klein, administrerende direktør hos Restaurant Flammen, der har 14 restauranter i hele landet.

Fitnessboss afviser snydetendens: En storm i et glas vand

Og han understreger, at Flammen da heller ikke er interesserede i, at folk begynder på at krydse kommunegrænser for at spise bøf.

- Vi har været ude og opfordre til, at man ikke bør krydse grænserne. Vi vil jo for alt i verden gerne undgå, at vi skal lukke hele landet ned. Derfor opfordrer vi vores gæster til ikke at krydse grænserne, forklarer Piet Klein.

Fra og med fredag vil kun Flammen i Esbjerg og Kolding kunne holde åbent.

Bones: Pressemøder smitter af på gæster

Samme melding lyder hos restaurantkæden Bones, der har i alt 24 restauranter i hele landet.

- Der er ikke flere gæster i de åbne kommuner i forhold til, hvad der plejer, tværtimod. Hver eneste gang, der er et pressemøde, så smitter det af på gæsterne, og så kommer der en smule færre i en periode, fortæller Jan Laursen, der er direktør hos Bones.

- Vi har ikke flere reservationer, end vi plejer, heller ikke i weekenden. Tværtimod, siger han.

Med de nye restriktioner vil der nu kun være åbent i Billund, Esbjerg, Frederikshavn, Hjørring, Kolding og Sønderborg.

Jensens Bøfhus: Intet mønster

Heller ikke hos Jensens Bøfhus kan de se noget mønster i danskere fra lukkede kommuner, der går på bøfjagt i åbne kommuner.

- Der er ikke noget mønster. Der er ikke nogen tendens. Nogle steder er der lidt færre bookinger, nogle steder lidt flere, men der er ikke noget mønster. Det er helt normalt, lyder det fra pressemedarbejder Peter Arnfeldt.

Jensens Bøfhus har 20 restauranter i hele landet. Når de spritnye restriktioner træder i kraft fredag 11. december, vil kun restauranterne i Svendborg, Kolding, Esbjerg og Sønderborg være åbne.