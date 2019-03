Boeing anbefaler: Hold ulykkesfly på jorden

Firmaet bag Boeing 737 MAX henstiller til, at flyvning med modellen bliver indstillet efter to styrt

Efter to ulykker, hvor Boeing 737 MAX-fly er styrtet ned, anbefaler firmaet bag, at flyene holdes på jorden.

Det skriver Boeing i en pressemeddelelse.

I samarbejde med de amerikanske transportmyndigheder og luftfartsmyndigheder verden over er Boeing nået frem til anbefalingen.

Boeing understreger i pressemeddelelsen, at firmaet har fuld tillid til sikkerheden på Boeing 787 MAX, og at anbefalingen skyldes ekstra agtpågivenhed.

'Vi støtter dette proaktive skridt ud af forøget påpasselighed. Sikkerhed har været en kerneværdi for Boeing lige så længe, som vi har bygget fly, og det vil det altid være. Der er ingen større prioritet for vores virksomhed og vores industri,' udtaler Dennis Muilenburg, der er CEO hos Boeing, i pressemeddelelsen.

'Vi gør alt, hvad vi kan for at forstå årsagerne til ulykkerne i samarbejde med efterforskere, øge sikkerheden og hjælpe med at sikre, at det aldrig sker igen.'

Beslutningen kommer i kølvandet på, at Donald Trump, den canadiske transportminister, Marc Garneau og de europæiske luftfartsmyndigheder, Easa, har forbudt Boeing 737 MAX at flyve i landenes luftrum.

Senest styrtede et Boeing 737 MAX ned i Etiopien i weekenden, hvor 157 mennesker mistede livet ved ulykken. Ligeledes styrtede flytypen ned i Indonesien i oktober sidste år.

Flyveforbud breder sig: USA og Canada holder Boeing-fly på jorden

Mistænker software

Siden styrtet i Indonesien har der været fokus på en særlig software i Boeings nye MAX-fly.

Softwaren - kaldet MCAS - er under mistanke for at have spillet en rolle i ulykkerne, da den virker ved at pege flyets næse nedad, hvis en sensor registrerer, at flyets vinkel i luften er for stejl.

Systemet er udviklet for at undgå, at flyet kommer for langt ned i hastighed og 'staller'.

At 'stalle' betyder, at flyet kommer så langt ned i hastighed, at det ikke længere kan svæve og derfor styrter ned.

Ved både ulykken i Etiopien og i Indonesien har det været fremme, at flyet bevægede sig meget op og ned i hastighed og højde kort efter take-off.

Årsagen til flystyrtene i Indonesien og Etiopien er dog ikke fastlagt.

