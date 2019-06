Boeing-chef erkender: Vi begik en fejl

Flygiganten Boeing begik en 'fejl' i håndteringen af et problematisk advarselssystem i cockpittet på selskabets 737 MAX-fly forud for to dødelige flystyrt, der har kostet mere end 300 mennesker livet.

Det siger Boeings administrerende direktør, Dennis Muilenburg, i forbindelse med verdens største luftfartsudstilling i Paris denne weekend.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tidligere på måneden udtalte de amerikanske luftfartsmyndigheder (FAA) kritik af Boeing og sagde, at nogle af selskabets fly måske er udstyret med dele, der ikke er fabrikeret ordentligt.

Et fly vil ikke gå tabt, hvis dets såkaldte flaps ikke længere fungerer. Men, understreger Boeing, kommunikationen mellem myndigheder, kunder og ansatte har ikke været i orden.

- Og det er uacceptabelt, lød det søndag fra Dennis Muilenburg.

Flere af Boeings piloter har kritiseret Boeing for ikke at informere dem om den nye software i cockpittet.

- Vi har tydeligvis begået en fejl i implementeringen af advarselssystemet, beklagede den administrerende direktør over for den fremmødte presse.

Boeing 737 MAX var selskabets mest populære passagerfly indtil to dødelige flystyrt på fem måneder.

Den seneste ulykke skete i Etiopien i marts, da et fly af den type fra Ethiopian Airlines styrtede seks minutter efter start fra Addis Abeba med 149 mennesker om bord.

Godt fire måneder tidligere styrtede et Boeing 737 MAX-fly fra Lion Air 13 minutter efter start fra Indonesiens hovedstad, Jakarta. Alle 189 passagerer om bord omkom.

Flyulykkerne har fået flere lande og myndigheder til at holde flytypen på jorden. Der er ikke sat en tidsfrist for, hvornår flyene ventes at være på vingerne igen.