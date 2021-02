Bøn fra politiet: Hav tålmodighed

Nedsat sigtbarhed og pludseligt formede snedriver udfordrer trafikanterne i den sydlige del af Danmark og især på Fyn i de tidlige morgentimer. Det skriver Fyns Politi på Twitter tidligt mandag.

Politiet opfordrer trafikanterne til at vise tålmodighed og komme af sted hjemmefra i god tid, mens Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi på Twitter meddeler, at flere veje er svært fremkommelige på grund af sneen.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varslede søndag om snefygning i den sydlige del af landet. Varslingen gælder frem til mandag aften.

Varsel om snefygning indtil mandag aften

- Frost og blæst har nemlig indfundet sig over landet, og samtidigt er der steder i landet, hvor der ligger en god dyne gammel frostsne, skriver DMI.

- I de områder hvor der et varsel ude om snefygning, vurderes det, at der stedvis kan ligge omkring eller over 10 cm gammel frostsne, samtidigt med at vinden stedvis vil komme over 10 m/s. Uden for de varslede områder kan der dog også forekomme snefygning, men her ligger der under 10 cm sne, lyder det fra DMI.