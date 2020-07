Bønnekald og kirkeklokker splitter danskerne

- Jeg forstår godt, hvorfor mange etniske danskere har et problem med det i deres land. Det er det, de er vant til, fortæller 27-årige Omar, der selv er muslim.

- Tiden ændrer sig. Der sker mange nye ting i samfundet. Alt det multikulturelle, der foregår nu her, kan være med til at give en positiv ændring, siger Omar, der dog er bekymret for den had, som han mener, særligt medierne er med til at blæse op.

- Hvis der kommer bønnekald, tror jeg, at det kommer til at skade mere end det gavner. Det er et kristent land, det har været et kristent land altid. Det vil det altid være. Det kommer ikke til at ændre sig.

- Nu kom kristendommen jo også hertil som en mellemøstlig religion.

- Der er stadigvæk forskel på kristendommen og islam. Islam er en hadet religion. Det er kristendommen ikke, så derfor skaber det splid.

- Vi har ikke reel religionsfrihed

- Du opfatter det ikke som diskrimination mod islam at forbyde bønnekald?

- Der er så meget diskrimination nu til dags, at det kan være svært at finde rundt i. For mig som muslim, så har jeg bare givet op. Jeg lytter ikke til medierne, jeg gider ikke lytte til had eller racisme, for det skaber had inden i mig. Så jeg holder mig væk fra det billede generelt. For ellers begynder jeg at hade danskerne, lige så vel som nogle danskere hader mig. Det er livet for kort til - ærligt talt.

- Udlændinge- og Integrationsministeriet er nu i færd med at undersøge, om et forbud mod bønnekald potentielt kunne være i strid med religionsfriheden i Grundloven.

- Vi har ikke reel religionsfrihed i Danmark. Grundloven er skøn, hvis den gælder for alle, men det gør den ikke. Man har religionsfrihed inden for visse rammer. Jeg får lov at udforske min religion, men hvis jeg begynder at snakke om det, bliver det til et problem, og hvor er religionsfriheden i det? Personligt beder jeg fem gange om dagen, og det bliver mellem mig og min gud, siger Omar, der slutter af med en opfordring til danskerne.

- Ligegyldigt om man er muslim, kristen, buddhist, eller hvad man er: Start med at se indad. Alle har en tendens til at pege fingre ad folk, inden de peger på sig selv. Find ud af med dig selv, hvor meget had du har inden i dig og få det bragt ned til jorden - så kan du måske starte med at elske andre kulturer og religioner, for vi kan lære rigtig meget af hinanden.

Omar har ønsket at være anonym. Ekstra Bladet er bekendt med hans identitet.