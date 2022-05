Børn blev ramt af opkast og diarré ved håndboldstævne: Nu er årsagen fundet

Først var kyllingen mistænkt, så var det kinderægget, men ingen af delene lå til grund for flere børns symptomer på madforgiftning til AGF-cup i Aarhus.

Det fortæller Nikolas Kühn Hove, der er beredskabschef hos Fødevarestyrelsen.

Det var Norovirus – bedre kendt som Roskildesyge, der var årsagen.

Det var et påskestævne i Aarhus - AGF-cup - der blev epicenter for flere børns dårlige maver.

Her måtte 10-12 hold trække sig fra turneringen, fordi de ikke kunne holde noget indenbords.

Det fik Fødevarestyrelsen til at gribe ind og undersøge, hvad årsagen til sygdomssymptomerne var.

1600 børn fik tilsendt spørgeskema, ligesom flere blev undersøgt, og prøver blev analyseret.

Svarene har fået Nikolas Kühn Hove til at vurdere, at det var roskildesyge, der satte en stopper for håndboldstævnet.

- Der skal meget få viruspartikler til, før folk bliver syge, siger Nikolas Hove.

Han fortæller desuden, at håndsprit ingen effekt har i forhold til spredningen af partiklerne, men at man derimod kan forhindre det med en solid omgang håndvask.