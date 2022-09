Børn får paraplyer mod varmen

Hedebølge i Japans varmeste by får myndighederne til at uddele 9000 paraplyer til børnene

Skolebørnene i Japans varmeste by, Kumagaya, får i næste uge en gave af myndighederne.

Børnene får nemlig udleveret en gul specialdesignet paraply, der skal skærme dem mod solen.

Designet gør, at de oprindelige regnparaplyer nu kan bruges som bærbare parasoller, der skærmer mod solen.

En kvinde holder en paraply for at skærme sig mod solen under Japans værste hedebølge i juni. Foto: Issei Kato/ Ritzau Scanpix

Årsagen er en række dage med over 35 grader i byen, som ofte slår varmerekorder i Japan. Paraplyen har skrift med byens logo på og skulle ifølge The Guardian kun veje 336 gram.

Bystyret har de seneste to år uddelt paraplyer til skolebørnene, som kan bruge dem på vej til og fra skole.

For at undgå, at børnene får solstik.

En japansk by udleverer 9000 paraplyer til skolebørnene. Foto: Issei Kato/ Ritzau Scanpix

Værste hedebølge i juni

Det var meningen, at skolebørnene skulle have haft de solafskærmende paraplyer inden sommerferien.

Men på grund af coronapandemien har der været forsyningsproblemer, så børnene får først paraplyerne, når de kommer i skole i næste uge.

Mandag skulle være første udleveringsdag.

Det kommer lidt sent, for Japan har været hærget af hedebølger i flere perioder hen over sommeren.

I slutningen af juni blev landet ramt at den værste hedebølge - nogensinde.

Myndighederne bad dengang borgerne i Tokyo om at slukke for lyset i deres hjem - fordi man frygtede strømsvigt på grund af varmen.