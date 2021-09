Børn fra to til seks år tilbydes influenzavaccination

1.000.000 danskere tilbydes i år gratis influenzavaccination.

Personer i øget risiko og andre udvalgte grupper kan fra 1. oktober få endnu en gratis vaccination - denne gang mod influenza.

Blandt de udvalgte grupper er børn mellem to og seks år.

Sundhedsstyrelsen opfordrer i en pressemeddelelse danskerne til at tage imod vaccinen.

Børn spreder influenza

Helt særligt for i år kan små børn helt ned til to år få en vaccine mod influenza.

Tilbuddet gælder for børn, da de er meget smitsomme når de har influenza, og fordi børn spiller en stor rolle i spredningen af influenza i samfundet.

Derudover skal vaccinen beskytte børnene, deres forældre, mindre søskende og ikke mindst deres bedsteforældre.

'Vi står i en særlig situation i år, og derfor vil vi gerne forebygge al den sygdom, som vi kan,' siger overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen.

Vigtigt at tage imod tilbuddet

Da der stadig cirkulerer covid-19 i vores samfund, og vi igen er udsat for infektioner, da vi er begyndt at ses med hinanden igen, er der i følge Sundhedsstyrelsen endnu større årsag til at tage imod vaccinetilbuddet i år.

Det er, fordi influezanvaccinen beskytter mod et alvorligt sygdomsforløb.

'Influenzavaccination beskytter de sårbare og er med til at mindske sygdom i samfundet, og dermed også belastningen på sygehusene. Derfor håber vi på en ekstra høj tilslutning i år,' siger Bolette Søborg.

Disse personer tilbydes vaccinen Alle personer, der er fyldt 65 år Personer, der lever med kroniske sygdomme som: - Kronisk lungesygdom - Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) - Diabetes 1 eller 2 - Medfødt eller erhvervet immundefekt - Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft - Kronisk lever- og nyresvigt - Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko Gravide i 2. og 3. trimester Børn på 2-6 år Personer med svær overvægt med BMI > 35 Førtidspensionister Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko Vis mere Vis mindre

