Børn må blive hjemme: 'Vi har ikke svaret lige nu'

Behovet for pasning er større end kapaciteten i Københavns Kommune, og derfor bliver flere forældrepar nødt til selv at passe deres børn.

Ekstra Bladet er bekendt med adskillige forældrepar i kommunen, der har fået besked om, at der i øjeblikket ikke er plads til, at deres barn kan blive passet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen adresserede tirsdag aften udfordringerne i en pressemeddelelse, hvor det blandt andet fremgik, at disse forældre vil blive tilbudt at få refunderet deres betalinger til dagtilbud.

Det løser dog ikke forældrenes behov for pasning, og derfor har Ekstra Bladet onsdag bedt om en uddybende forklaring fra forvaltningen.

'Vores førsteprioritet er, at så mange forældre som muligt kan få dækket deres pasningsbehov og børn kan komme tilbage til deres venner, men at det sker sundhedsmæssigt og pædagogisk forsvarligt. Hvis der så kommer steder, hvor der ikke er plads, tager vi i første omgang udgangspunkt i de kriterier, vi har for nødpasning,' skriver Tobias Børner Stax, der er administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, til Ekstra Bladet.

På Københavns Kommunes hjemmeside fremgår det, at man først og fremmest vil skaffe pasning til forældre med samfundskritiske jobs, forældre til udsatte børn og forældre, der fysisk skal møde på arbejde.

Må selv passe foreløbigt

Indtil videre må forældre, der ikke hører under disse grupper, selv passe deres børn.

'De forældre, der er hjemsendte og arbejder hjemme, samt forældre, der ikke er på arbejdsmarkedet, kan eventuelt blive bedt om at holde deres børn hjemme i nogle dage eller blive tilbudt pasning i et mindre tidsrum,' lyder svaret fra Tobias Børner Stax.

Til trods for at direktøren beder forældrene om at holde børnene hjemme 'i nogle dage', og kommunens børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen, tirsdag brugte formuleringen, at 'holde deres børn hjemme lidt endnu', så fremgår det ikke, hvornår forældrene konkret kan forvente at blive tilbudt pasning til deres børn.

Arbejder på model

Børne- og Ungdomsforvaltningens pressechef, Martin Hein, skriver til Ekstra Bladet, at man løbende vil skaffe flere pladser og dermed åbne for flere pasningsmuligheder.

- Hvis forældrene så bliver tilbudt pasning om tre dage eller en uge, kan de så bede om refusion for den korte periode, de ikke har kunnet få deres børn passet? Er det sådan, man skal forstå pressemeddelelsen?

- Vi har ikke svaret lige nu, men vi arbejder på en model og giver information, så snart vi ved mere, lyder det fra pressechefen.