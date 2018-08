Børn må lege uden mobiler: Skole konfiskerer telefonerne

Sommerferien er slut for børnene på Skolen på Grundtvigsvej på Frederiksberg, og det er tilbage på skolebænken med tasken fuld af bøger og blyanter.

Skolens 600 elever er så småt på vej tilbage til hverdagen.

En ting, der dog ikke fylder i tasken eller skoledagen, er mobiltelefoner.

I efteråret 2017 indførte skolen nye regler, der betød, at telefoner er no-go på skolens område fra syv om morgenen til fem om eftermiddagen.

Forbuddet gælder for både elever, lærere og forældre.

Bryder eleverne reglerne, bliver deres telefon taget og lagt på kontoret, hvor deres forældre kan hente dem.

Hvis eleverne på Skolen på Grundtvigsvej har mobiler med i skolen, skal de låse dem inde i deres skabe. Foto: Jonas Olufson

Flere skoler følger trop

Ekstra Bladet har undersøgt mobilpolitikken på 20 tilfældigt udvalgte skoler rundt omkring i landet. Af dem var havde ni af skolerne en fælles mobilpolitik for hele skolen. Flere af de skoler, der ikke har fælles mobilpolitik fortæller, at der muligvis kommer en fælles politik, eller at de har særregler for de enkelte årgange.

En undersøgelse foretaget af YouGov for Telia i 2017 viser, at børn i gennemsnit var 9,2 år, når de fik deres første mobil. I 2016 var de blot 8,5 år. Siden 2014 er alderen hvert år blevet lavere indtil 2017.

På første skoledag på Frederiksberg fortæller skoleleder Lise Ammitzbøll, at forbuddet har været en succes.

- Efter kort tid kunne man høre på børnene, at de i højere grad oplevede det som som frihed fra mobilerne frem for et forbud, siger hun.

Forældrene er overordentligt glade for forbuddet, mens børnene både ser fordele og ulemper.

Hans Fabricius Hansen på 43 år, ingeniør. Har børnene Olau, der går i 5. klasse, Caroline, der går i 3.klasse og Teo, der går i 0.klasse.

Hans Fabricius Hansen, der har tre børn på Skolen på Grundtvigsvej, mener, at ungerne sagtens kan klare sig uden mobilerne. Foto: Jonas Olufson

Faderen til tre er glad for de nye regler.

- De kan sagtens klare sig uden mobiler, så det er rigtig fint

- Når de vil lave aftaler, må de bruge skolens telefoner, ligesom i gamle dage, griner han.

Det er dog ikke så simpelt, hvis man spørger hans ældste søn, Olau.

- I modsætning til min far synes jeg, at det nogle gange er besværligt at lave legeaftaler.

Helt skidt er det dog ikke.

- Jeg tror faktisk, vi har fundet på flere lege efter forbuddet, siger han.

Line Møller Pedersen, 43 år, børnehaveklasselærer. Med datteren Carla, der går i 7.klasse

Carla på 13 år synes, at hun og vennerne er begyndt at være mere sammen i frikvartererne efter forbuddet. Foto: Jonas Olufson

Line er stor tilhænger af forbuddet, hun er nemlig selv lærer på skolen.

- Jeg ser bare så mange fordele i det her. Der er mere kontakt med forældrene, fordi de heller ikke må bruge mobilen på skolen.

Hendes 13-årige datter er også mest positiv.

- Det er lidt svært at komme i kontakt med sine forældre efter skole, hvis man vil lave aftaler.

- Men det fede er, at vi i frikvartererne er begyndt at være meget mere sammen.

- Før sad vi oftest i en gruppe og kiggede på vores telefoner. Nu spiller vi bold og leger med hinanden, siger hun.

Bodil Nygaard på 44 år, ledig. Har børnene Frida, der går i 3. klasse og Marvin, der går i 6. klasse.

Marvin, der går i 6.klasse savner lidt at kunne være på de sociale medier. Foto: Jonas Olufson

- Jeg synes, det er gået overraskende godt, siger Bodil.

Hun havde frygtet, at det ville være mere besværligt at håndhæve, og at børnene ville protestere mere.

- Nu ved de, at der er konsekvenser, hvis de bryder reglerne.

Marvin er dog ikke lige så positiv som sin mor.

- Det er lidt irriterende, fordi vi ikke kan være lige så meget sammen på de sociale medier, og det savner jeg lidt.

- Men vi er sammen på en bedre måde nu.

Lotte Hvid, 45 år, underviser. Står med sin datter Vilma, der går i 6.klasse.

Vilma oplever, at hun er sammen med vennerne på en anden måde, nu hvor de ikke har mobilerne i skoletiden længere. Foto: Jonas Olufson

- Før sad alle med hovederne i mobilerne, men nu kigger folk op, siger Vilma om skolens nye regler.

Der er dog en ting, hun savner lidt.

- Der var nogle serier, man fulgte med i, som man så sammen med veninderne, det kan vi ikke rigtig længere.

- Nu bruger jeg telefonen mere efter skole, end jeg gjorde før, fordi jeg ikke har været på hele dagen.

Hendes mor er svært tilfreds med tiltaget.

- Jeg har ikke oplevet problemer med at komme i kontakt med Vilma, så jeg synes, det er super.

I Frankrig har man fra 1. august lavet et totalforbud mod mobiler på skolerne.

Det har startet en dansk debat om børnenes forhold til mobiler, og hvorvidt der i Danmark skal indføres et totalforbud mod mobiler.