Børn og turister ødelægger dansk kulturarv: - Tag trappen

De to gravhøje i Jelling kan dateres til omkring 950'erne.

Begge høje har stået i mod vind, vejr og krige, men nu formår børn og turister at ødelægge dem.

Folk vælger blandt andet at løbe og kælke ned ad de to gamle gravhøje frem for at bruge trappen.

Luftfoto over Jelling hvor man kan se begge gravhøje og hele monumentområdet. Foto: Jelling-projektet/Nationalmuseet

Ekstra Bladet har taget en snak med Charlotta Lindblom, som er museumsinspektør for arkæologi på VejleMuseerne, om gravhøjenes tilstand.

- Til venstre for trappen på Nordhøjen kan man se en parallel sti, som er blevet trådt op. Der skal en adfærdsregulering til, så folk går den rigtige vej op og ned af gravhøjene.

- Vi skal passe på vores danske kulturarv, siger Charlotta Lindblom.

Museumsinspektøren fortæller også, at gravhøjene er tilgængelige for alle, men det øgede antal turister og børn slider højene op.

- Det handler selvfølgelig ikke om, at man ikke må bruge højene. Børn må gerne lege og turisterne er mere end velkomne. Man skal bare tage højde gravhøjenes tilstand, siger hun.

VejleMuseerne har ansøgt om tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til forbedringer af området. Charlotta Lindblom håber, at der kan blive sat skilte op, som fortæller besøgende om, at man skal passe på højene.

- Det er en vigtig del af danmarkshistorien og er enestående monumenter, siger hun.

De to gravhøje i Jelling blev i 1994 optaget på Unescos Verdensarvsliste.