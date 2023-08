Børn på fattigdomsgrænsen risikerer fattigdom i voksenlivet

Både børn, der vokser op i fattigdom, og børn, der vokser op på grænsen til fattigdom, har samme risiko for at leve i fattigdom, når de bliver voksne, viser en undersøgelse lavet af tænketanken Kraka.

15 procent risiko i begge grupper. For alle øvrige børn er risikoen 5,9 procent.

Mange af de børn, der vokser op på grænsen til fattigdom, vokser op i socialt udsatte miljøer. Det kan blandt andet være forældre med fængselsstraf, svær psykisk sygdom, stofmisbrug eller lignende.

Mens der i 2021 var 56.300 børn, der voksede op under fattigdomsgrænsen, var der 53.800 børn, der lå lige på grænsen til fattigdom.

Som det er i dag, måles børnefattigdom udelukkende ud fra økonomiske forhold i de familier, de vokser op i.

Kraka og Red Barnet ønsker større fokus på de børn, der lever på grænsen til fattigdom. Derfor bør man kigge mere overordnet på fattigdom og også tage en række sociale indikatorer med, foreslår de.

Ifølge Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet, skal der sættes ind allerede i barndommen, hvis fattigdom i Danmark skal bekæmpes.

- Den her analyse viser, at vi både skal have fokus på de børn i familier, der lever under fattigdomsgrænsen og dem, der ligger lige over.

- Og lige præcis forebyggelse af fattigdom er helt afgørende, fordi vi ved, hvor alvorlige konsekvenserne af et liv i fattigdom har. Ikke mindst for børnene, siger hun.