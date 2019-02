Børne-app indeholdt selvmordsguide: - Det er desværre et vilkår

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Midt i en tegnefilm for børn på Googles nye app Youtube Kids starter pludselig en guide til at begå selvmord.

Google har ellers meldt ud, at Youtube Kids skulle være et fristed for de yngre brugere, som trygt kunne se videoer på tjenesten. I videoen Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, toner en mand iført solbriller op på skærmen midt i videoen.

- Husk børn, begynder han.

- Skær på tværs for opmærksomhed - på langs for virkning, siger han, mens han lader, som om han har en kniv og fører hånden demonstrativt hen over sit håndled.

Bekræfter bange anelser

Jon Kristian Lange, der er ekspert i børns digitale liv i Red Barnet, kender til problemet på Youtubes normale videotjeneste.

- Det bekræfter mine bange anelser i forhold til, at det stadig forekommer, selvom det er på Youtube Kids.

Youtube har systemer, der har til formål at opsnappe den slags videoer, men ifølge Jon Kristian Lange bliver det aldrig 100 procent sikkert.

- Det er desværre et vilkår, hvilket også er derfor, man skal være til stede med sine børn digitalt.

Det er manden på billedet, der dukker op i en børnefilm og viser, hvordan man begår selvmord. Foto. Screenshot

Det kan variere, hvilken effekt sådan en opfordring som den tidligere beskrevet kan have på børn og unge.

- De fleste børn vil måske ikke lægge mærke til det første gang. Men hvis det bliver gentaget nogle gange, kan det skabe en nysgerrighed.

Lige nøjagtig en selvmordsopfordring rammer måske ikke de mindste børn hårdest, men derimod de lidt ældre.

- Hvis det er en gruppe sårbare unge lige inden teenagealderen, som ser den slags, kan det godt anspore til, at man vil prøve det af. Som der bliver sagt i videoen, så hvis man skærer på den ene led, er det for opmærksomhed, siger eksperten i børns digitale liv.

Sådan beskytter du barnet

Selvom det ifølge Jon Kristian Lange er næsten umuligt at få fjernet den salgs indhold fuldstændigt, er der nogle gode råd, man kan følge.

- Man skal sætte sig ind i, hvad ens børn laver på nettet. Man skal ikke overvåge, men man må godt kigge over skulderen en gang imellem. Det handler om at have en åben dialog med sine unger.

Jon Kristian Lange påpeger, at man som forældre også har et ansvar i forhold til de skadelige videoer.

- Som forældre skal man selvfølgelig indberette den slags videoer til Youtube. En video kommer til at florere, indtil den bliver indberettet, siger han.