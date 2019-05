Børneborgmester efter rædselsdokumentar: - Vores tilsyn fungerer

Kritikken er haglet ned over daginstitutioner i Københavns Kommune, siden en dokumentar fra TV2 kunne vise grove omsorgssvigt af små børn i dagsinstitutioner.

Se også: Før afsløring om kritisable forhold: Kommune sendte advarsler til forældre

Se også: Kommuner følger trop: Læs tilsynsrapporten fra dit barns daginstitution

Nu kommenterer Københavns Kommunes børne- og ungeborgmester, Jesper Christensen (S), forløbet.

- Det er en institution, som har været gennem et uheldigt lederskifte, hvor kvaliteten skred. Men institutionen har som konsekvens af vores tilsyn fået en ny leder, og der bliver arbejdet intenst med at forbedre kvaliteten, og der er sat massiv støtte ind i institutionen, siger han til Ekstra Bladet.

- Hvis forældre er bekymrede for deres barn, skal de omgående tage fat i den pædagogiske leder eller klyngelederen. I forhold til de klip i dokumentaren, som viser enkelte medarbejdere, der slet ikke er opgaven voksen, så har de klip haft personalemæssige konsekvenser, så snart forvaltningen fik mulighed for at se de klip.

Han pointerer, at optagelserne til dokumentaren er et halvt år gamle,

- Institutionen er siden kommet ind i en positiv udvikling med den nye leder ved roret, og der er ifølge både forældrerådet og forvaltningen god fremgang at spore. Men det er komplekst det her. Man skaber ikke en kulturændring fra den ene dag til den anden.

At tilsynet med institutionen ikke er godt nok, afviser borgmesteren.

- Vores tilsyn fungerer godt. Vi opfanger det, vi skal. Men det halter med at handle hurtigt nok på anmærkningerne og få rettet hurtigt op på de ting, som vi gerne ser forandret i daginstitutionerne. Det skal vi blive bedre og hurtigere til.

Dokumentaren 'Daginstitutioner bag Facaden' har allerede fået konsekvenser. To ansatte er blevet fyret og Københavns Kommune har lagt tilsynsrapporter fra daginstitutioner tilgængeligt på nettet.

Se også: Ansatte på daginstitutioner fyret efter skjult kamera

Se også: Forælder til barn i institution fra TV2-dokumentar: - Alt var kaos