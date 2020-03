Børnefamilier: Det skal hænge sammen med virkeligheden

Børn må ikke lege sammen, siger Kåre Mølbak. Jo, det må de godt, siger Sundhedsstyrelsen. Imens forsøger børnefamilierne at få hverdagen til at hænge sammen

Solskinstimerne og børn, der har siddet for længe på deres hænder, får flere til at bevæge sig ud i den friske luft.

Det er også tilfældet på legepladsen ved Skydebanehaven i Indre København, hvor flere familier er taget ud med børnene fredag eftermiddag.

En mødregruppe har slået sig ned på en bænk på legepladsen. De sidder forskudt for at holde afstand. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Alligevel hjemme

En lille mødregruppe på tre kvinder har slået sig ned på en bænk ved legepladsen. De sidder forskudt for at holde god afstand til hinanden.

- Vi har lige snakket om det. Vi var i tvivl, om vi skulle mødes, men når vi alligevel skal ud og have luft og husker at holde afstand, så lad os da ses, fortæller Stamili til Ekstra Bladet.

- Som her, hvis der havde været mere proppet, så havde vi gået et andet sted hen. Det handler om at være fornuftig.

- De er alle nyfødte, så vi er ikke i en situation, hvor børnene skal lege sammen, fortæller Katrine.

- Man skal ikke bekymre sig om, at de står og slikker på gelænderet eller hinanden, lyder det fra Stamili. Alle griner.

Kvinderne er alle på barsel, så derfor er det ikke nyt for dem at skulle gå derhjemme.

- Vi har været hjemme, hver dag siden vi fødte, siger Stamili.

- Ja, så det har ikke påvirket os så meget. Det er kun besøgende egentlig, tilføjer Puk.

Alle fortæller om aflyste barselsbesøg fra venner og familie. Det må vente.

- De fleste har forstået, at når man har et lille barn, så holder man sig væk, siger Stamili.

- Jeg er ikke mere bekymret, fordi jeg er mor. Men det er jo nogle vilde dage, og jeg tænker, at det må have nogle store konsekvenser for samfundet fremover, siger Katrine.

Moren Maja er på legepladsen med familien. Den 6-årige datter Vilde har fødselsdag i dag. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Vi er for første gang ude i meget lang tid. Vi har valgt at tage et kort besøg på legepladsen med vores datter, som har fødselsdag i dag, fortæller Maja. Familien holder sig almindeligvis i hjemmet eller i egen have.

Maja arbejder på Rigshospitalet. Hun ved, at situationen er alvorlig. Derfor tager de også deres forholdsregler.

Hun har bedt børnene holde sig på afstand af andre, og de har sprit med i tasken.

- Det er ikke for sjov, at vi bliver bedt om at blive indenfor. Men det er også en fin balance, når man har tre børn, siger Maja.

Det hele skal hænge sammen, og derfor må børnene løbe rundt et øjeblik for at komme af med krudtet. Derhjemme kan børnene nemt komme til at kede sig.

- De er ret sociale, så de savner bestemt nogle legekammerater. Men vi har ikke legeaftaler. Jeg kan ikke vide, hvad andre har med. Én ting er, at man ikke hoster og er forkølet, men det er ikke til at vide, hvad der kan ligge og ulme, siger Maja.

- Er du bekymret for at bevæge dig ud i offentligheden?

- Jeg er ikke bekymret, men jeg tager det alvorligt, når man bliver bedt om at begrænse sin adfærd i offentligheden. Jeg skal ikke blive smittet og så ind på arbejdet og føre smitten videre, siger Maja.

- Men som sagt, så er det svært med tre børn bare at holde sig derhjemme.

At forbyde legeaftaler må komme fra folk, der har glemt, hvordan det er at have børn, mener Sanne. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

For Sanne er bevægelse og aktivering hos børn nødvendigt. Det er ikke godt for børnene at være inde hele dagen.

- Vi har primært holdt os indenfor, men i dag tænkte vi, at vi skulle have noget luft, fortæller Sanne.

- Vi har nogle børn, som man er nødt til at køre trætte. Jeg har én på to og én på seks år.

Når børnene ikke længere er i daginstitutioner, skoler eller børnehaver, begynder de hurtigt at blive rastløse.

- Det er begrænset, hvor længe man kan lade dem sidde med en tablet. Så begynder de også at kede sig. Så på et eller andet tidspunkt skal vi have dem ud. Alle andre forældre er i samme situation, så vi bliver nødt til at rotte os lidt sammen og hjælpe hinanden.

Alligevel kan situationen godt være bekymrende for Sanne, der har en mor i en risikogruppe.

- Jeg kan da godt være nervøs. Der skulle gerne være plads på hospitalerne. Det er hele tiden en opvejning af, hvad myndighederne siger, vi skal, kontra hvordan vi får hverdagen til at fungere.

- I går læste jeg, at Kåre Mølbak sagde, at børn ikke må lege sammen. Jeg tænkte bare, at den mand har ikke haft små børn i mange år. Jeg kan godt forstå hans udtalelse, men det hænger ikke sammen med virkeligheden.