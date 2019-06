Børnehave lukker permanent efter uhyggelig pædofilisag

Albertslund Kommune vil lukke børnehaven Rosenly. Det nuværende pædagogiske miljø for børnene er for dårligt, lyder vurderingen

For lidt over to år siden blev børnehaven Rosenly i Albertslund ramt af en stor pædofilisag.

En dengang 46-årig pædagogmedhjælper blev anholdt og sigtet for seksuelle overgreb mod flere af børnehavens børn.

Per Pedersen, som manden hedder, blev senere idømt forvaring i både byretten og landsretten for overgreb mod 23 børnehavebørn fra Rosenly og yderligere fem spejderbørn. Overgrebene var fundet sted over en periode på over 20 år.

Efter sagen kom frem, gik et større arbejde i gang i Albertslund Kommune med at få Rosenly tilbage på rette spor, så både børnene, forældre og personalet kunne komme videre.

Men nu har kommunen valgt at give op og lukke institutionen. I et referat fra Økonomiudvalget i Albertslund Kommune begrundes lukningen med følgende forklaring:

'Der en dominerede kultur i Rosenly, der ikke støtter organiseringen af en pædagogisk udviklende hverdag for børnene. Der er ikke i tilstrækkelig grad opmærksomhed på børnenes behov. Det vurderes, at der er for lidt nærvær, for meget konflikt og for stor utryghed blandt børnegruppen. Herudover er der et meget højt sygefravær blandt personalet.'

Albertslunds borgmester, Steen Christiansen, Socialdemokratiet, forklarer over for TV 2 Lorry, at beslutningen om at lukke Rosenly baserer sig på tilsynsrapporter og iagttagelser fra interne og eksterne professionelle, som har været i institutionen.

- De vurderer, at der ikke er et pædagogisk miljø, som er trygt for børnene, og at det heller ikke er muligt at etablere det. Det ligger der entydige vurderinger af fra ledelsen, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, red.) og andre, siger han.

Han fortæller, at man fra kommunens side har forsøgt at vende udviklingen ved blandt andet at skifte ud i ledelsen. Men på trods af det er det alligevel ikke lykkedes at få løftet den pædagogiske kvalitet, forklarer han.

Har I gjort nok fra kommunens side?

- Efter at det stod klart, at den tidligere ledelse ikke skulle fortsætte, havde vi et par af vores andre kompetente daginstitutionsledere til at tage varetage institutionen, indtil vi ansatte en ny leder, som havde betydelig erfaring med at vende institutioner, som havde været i en eller anden form for krise.

- Men på et tidspunkt når vi frem til, at vi må gøre op med os selv, om vi skal tro på, om det kan lade sig gøre. Og jeg må bare konstatere, at når jeg kigger ned i de vurderinger, der er, så er det ikke muligt at genoprette den pædagogiske kvalitet i institutionen, og derfor er indstillingen altså, at vi lukker den, og at børnene bliver tilbudt pladser i nogle af vores andre institutioner, og at personalet tilsvarende også får mulighed for at arbejde i andre institutioner, siger Steen Christiansen.

Kommunalbestyrelsen i Albertlund mødes i morgen tirsdag, hvor de skal tage endelig stilling til kommunens indstilling om at lukke Rosenly.

Lukningen vil ifølge kommunen ske senest oktober.