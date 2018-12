Børnehaver med fokus på idræt vinder frem landet over

I børnehaver og vuggestuer skal de helt små lege, tumle, bevæge og balancere sig til en bedre kropslig forståelse og mere glæde ved idræt.

Det er tanken bag idrætscertificerede dagtilbud, som der er kommet flere og flere af de senere år. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Antallet af disse dagtilbud i DGI, DIF og hos VIA University College er nemlig firedoblet fra 111 i 2012 til 442 i 2018.

Øget fokus på leg og bevægelse gavner både på kort sigt, og når børnene senere skal i skole. Det mener Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

- De tre første leveår er afgørende for ethvert barns udvikling. Det gælder i høj grad også for den motoriske udvikling og bevægelsesglæden, siger hun i en pressemeddelelse.

For at blive certificeret skal personalet på institutionen på et kursusforløb.

Her skal pædagogerne både beskæftige sig med emnet teoretisk og igennem konkrete øvelser.

Her arbejder de med at bringe bevægelsen ind i legen igennem for eksempel forhindringsbaner eller lignende.

Og kan man på den måde øge pædagogens egen motivation til at bevæge sig, vil det også gavne børnene.

Det mener Kristian Fahnøe Munksgaard, adjunkt ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - og tilknyttet forskningsprojektet Fiibl om bevægelse blandt børn.

- Vi ved, at pædagogerne har en stor betydning for børnene som rollemodeller. De skal have et nuanceret blik på, hvad idræt og bevægelse er, og hvordan det kan bruges i forskellige situationer, siger han.

Han påpeger, at børn har fantasi og motivation til selv at lege, men også, at pædagogerne kan gøre meget for at sikre, at legen bliver udviklende - uden at den sjove og naturlige leg forsvinder.

- Man skal selvfølgelig huske at understøtte den leg, som børnene selv finder ud af, siger han.

- På den måde får man sikret, at børnene både får meget og alsidig bevægelse med kvalitet.