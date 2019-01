Børnekop eksploderede i mors ansigt: Nu advarer hun andre

Det amerikanske firma Nuby, der blandt andet sælger baby- og børneprodukter i Danmark, anklages for at sælge en yderst farlig kop.

Anklagerne kommer fra en mor fra Idaho, der havde en forfærdelig oplevelse med en af firmaets kopper, idet koppen angiveligt eksploderede i ansigtet på hende, da hun i sidste uge stod og vaskede den op i hånden.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CBS News.

- Børn vil have ting, der lyser op og har flotte farver, og du forventer, at det er sikkert, men...., lyder det fra moren, Dzevada Becirovic, der kort efter taber ordet og trækker på skuldrene.

Hun tør slet ikke tænke på, hvad der var sket, hvis det var hendes søn, der havde holdt koppen.

- Det er det mest skræmmende at tænke på - at dit barn kommer til skade. Og det forventer du bare ikke, når køber sådan en kop, siger hun.

Det var angiveligt lithium batteriet, der får koppen til at lyse, der eksploderede. Moren blev ført til det nærmeste hospital, hvor hun blev tjekket for, om hendes lunger og ansigt var blevet påvirket af kemikalier fra batteriet.

I Danmark forhandles et bredt udvalg af Nûby-kopper til børn, men indtil videre er den lysende kop med det potentielt farlige batteri ikke at finde i de danske butikker.

Firma afviser anklager

Advokaten for Nûbys' moderselskabet, Love & Care', har til CBS 2 News sagt, at firmaet ikke mener, at eksplosionen kunne have fundet sted, hvis koppen var blevet brugt rigtigt. De undersøger nu, hvordan fejlen kunne ske, men er samtidig 'sikre på, at produktet er sikkert'.

Ifølge moren handler det for hendes side ikke om penge eller en retssag, men kun om at advare andre, fordi Nûby ikke selv gør det.

- Det er åbenlyst ikke et sikkert produkt, siger hun.

Lithium batterier, der eksploderer, er efterhånden begyndt at blive en kedelig trend. Flere uheld med batterier i scootere og de såkaldte hoverboards har fundet sted de seneste år, og så har en af Samsungs mobiltelefoner været udsat for massiv kritik netop på grund af faren ved deres batteri, som du kan læse mere om her.