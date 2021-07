Børnekrydsord forarger: Sorte børn var 'negerpiger'

En børnekrydsord fra forlaget Tankesport har sat sindene i kog hos flere Twitterbrugere. Svaret på en af opgaverne i 'Sofus' Lillebror' - under ordene 'sorte børn' - er nemlig 'negerpiger'.

- Jeg er fucking rasende. Hvorfor er det her et krydsord i 2021, skriver Topo Houston, som startede debatten på Twitter onsdag.

- Jeg var ikke en negerpige, jeg er ikke en negerkvinde. Det her, det er racistisk, ulækkert og vidner om en ligegyldighed som jeg har mærket fra omverden hele mit liv. Fuck this shit!!, skriver hun videre.

En gammel opgave

Hun får opbakning fra flere andre i tråden på Twitter.

- WTF!? Så er det fandme også svært at opdrage børn til ikke at bruge det ord. Hold kæft, jeg troede, vi var kommet længere end det!, skriver Christin Bihl Winum for eksempel.

Og hos virksomheden Keesing, der står bag Tankesport, bliver sagen taget alvorligt. Således kalder administrerende direktør Jesper Wamsler det for en fejl og undskylder i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

- Vi benytter en andel af ældre opgaver til vores børneblade – ligesom man for denne aldersgruppe også 'vender bøtten' i Anders And, børneudsendelser i fjernsynet og lignende, men dette arkiv er finkæmmet for utidssvarende ord flere gange for netop at undgå en situation som denne, skriver han og tilføjer:

- Desværre ser det ud til, at der er sluppet en meget gammel opgave igennem alligevel. Det er jeg virkelig ked af.

'Indianer' er gråzone

Han forklarer videre, at krydsordsforlaget som udgangspunkt går ind for et så mangfoldigt og varieret sprogbrug som muligt, og at ganske få ord er bandlyst - men ord som neger og negerpiger er absolut ikke i orden, fastslår han.

- Og derfor tager vi sagen meget alvorligt, lyder det.

Til gengæld er et ord som 'indianer' en gråzone, da det 'som flere andre sammenlignelige ord i den senere tid har ændret associationsbillede', skriver Jesper Warmsler.

- Og derfor er vores politik for ord i forandring som dette, at undgå det i nye produkter og udgivelser, uden at vi dog ligefrem udrydder det fra arkiverne eller bandlyser det i særlige meningsgivende sammenhænge, skriver han til Jyllands-Posten.