Børnelæger trækker sig fra omdiskuteret samarbejde

Børnelægerne har besluttet at trække sig fra en arbejdsgruppe, der skulle have opdateret en vejledning for ikke-medicinsk omskæring af drengebørn - det, der også kaldes rituel omskæring.

Det oplyser Klaus Birkelund Johansen, formand for Dansk Pædiatrisk Selskab.

Dermed er arbejdsgruppen, der er nedsat af Styrelsen for Patientsikkerhed, i høj grad ved at falde fra hinanden.

Flere andre sundhedsfaglige organisationer har allerede i løbet af de seneste dage trukket sig fra arbejdsgruppen. Det har blandt andet DR og Berlingske beskrevet.

Først trak Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin sig efter uenighed om, hvorvidt lokalbedøvelse er nok i forbindelse med en omskæring.

Og efterfølgende forlod også Dansk Jordemoderfagligt Selskab og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker arbejdsgruppen i protest.

- Vi trækker os på nuværende tidspunkt, fordi der ikke længere er faglig opbakning til udvalget, siger Klaus Birkelund Johansen.

- Vi mener, at det er vigtigt, at den vejledning, der kommer i forbindelse med så vigtig en sag som denne, er bredt fagligt funderet.

Dansk Pædiatrisk Selskab har indtil nu deltaget i arbejdsgruppen, selv om organisationen principielt er imod ethvert kirurgisk indgreb på raske børn. Herunder omskæring af både drenge og piger.

- Vi deltog alligevel for at sikre de bedst mulige vilkår for de børn, der under alle omstændigheder bliver udsat for det her indgreb, som stadig er lovligt i Danmark, siger Klaus Birkelund Johansen.

Hvert år bliver der foretaget omkring 2000 ikke-medicinske omskæringer i Danmark, vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed.

Klaus Birkelund Johansen vurderer, at arbejdsgruppen efter de mange frafald vil have svært ved at komme i mål med en ny vejledning.

- Det bekymrer mig lidt, fordi det betyder, at de her indgreb kommer til at blive ved med at blive foretaget ud fra en for mig at se forældet vejledning, der ikke varetager barnets tag.

Han opfordrer derfor Styrelsen for Patientsikkerhed til at finde en måde, hvor man alligevel kan få opdateret vejledningen på. Eller at man politisk griber ind over for de ikke-medicinske omskæringer.