Børnelegetøj fra Fakta var porno-fælde: - Det er for tumpet

Tirsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, hvordan børnelegetøj fra Euromic, som er solgt i Fakta-butikker landet over, indeholder et link til en porno-hjemmeside.

Og det kan sværte tegneren bag de ellers sobre tegninger, Anita Sølvers, navn til.

- Hun foretrækker at arbejde med ting, der henvender sig til børn, og så kan det ikke nytte noget, at man bliver sat i forbindelse med sådan her, lyder det fra Anita Sølvers mand, Tom Lausten, der udtaler sig på vegne af firmaet Sølver Illustration.

På produktet, som du kan se nedenfor, står der blandt andet på bagsiden, at illustrationerne er lavet soelver.dk. Udover linket til Anita Sølvers hjemmeside er det samtidig et link til www.isabellaandfriends.com, som leder videre til en hjemmeside med hårdporno.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pia købte legetøj i Fakta: Endte på hård porno-side

Torskedumt

Grunden til at linket fører videre til porno, interviewede Ekstra Bladet tirsdag Euromic om. Du kan læse deres svar her:

Euromic: - Det er rimelig katastrofalt Produktet er produceret af Euromic A/S, der er specialiseret i at lave produkter til børns skolestart. Ekstra Bladet har været i kontakt med selskabets direktør, Bent Drejer. - Hvad er jeres syn på den her sag? - Det er os, der ejer Isabella-brandet, og vi har forskellige hjemmesider. Isabellaandfriends.com er blevet opkøbt af et ukrainsk/russisk selskab, som har hacket og sender folk direkte videre til en pornohjemmeside. - Vi har lukket alle vores andre Isabella-hjemmesider, men vi kan ikke lukke .com-siden, siger han. - Er det, fordi jeres egen licens er løbet ud? - Korrekt. Den er løbet ud, og der er blevet sendt en mail til en forhenværende medarbejder. Hvis der ikke er nogen, der svarer på den mail, kan andre opkøbe domænet. Og det er der nogen, der har gjort. - Så I er vel ikke blevet hacket, som du først sagde? - Nej. Jeg ved ikke, hvordan man beskriver det. De har opkøbt domænet og leder en ind på en pornohjemmeside. - Som jeg forstår det, så vil det her ikke være sket, hvis I blot havde forlænget jeres licens? - Nej, for så kunne, der være tale om, vi var blevet hacket. På lovlig vis kan vi ikke gøre andet end at købe det tilbage. Intet at vinde

Inden hjemmesiden blev overtaget af porno, kunne man finde fortællingen om Isabella og hendes venner og se, hvilke produkter der er serien fra Euromic. - På varen står der, at man kan gå ind på hjemmesiden og vinde noget. Hvad kunne man vinde? - Sådan var det engang. Der har været udsalg på varerne, så det fandtes kun dengang, vi fandt på idéen. - Så man kunne ingenting vinde? - Nej, lyder det fra Bent Drejer, der samtidig beklager, at situationen er opstået. Arbejder på en løsning

Lige nu arbejder selskabet på højtryk for at få deres domæne tilbage. Men de ukrainsk/russiske selskab er ikke vendt tilbage endnu. - Vi køber det forhåbentlig tilbage, og så er den potte ude. - Ja, nu må vi se, hvor meget de vil have. - Vi kan ikke vide, hvor mange penge de vil have. Det kan være mange penge, så det er rimeligt katastrofalt, kan man roligt sige. Vis mere Luk

- Det er tumpet, at man for at spare 100 kroner, ikke betaler. Sådan noget kan jeg slet ikke forholde mig til. Euromic burde kunne forudse, at det her sker, sig Tom Lausten.

Indtil Ekstra Bladet kontaktede Sølver Illustration, havde også de et link til porno-siden, men det er nu ændret.

- Linket var på hjemmesiden, men det er selvfølgelig blevet fjernet med advarsel om, at man ikke skal gå ind på det, afslutter Tom Lautsen, der håber, at Euromic får styr på det, da hele problematikken ifølge ham er deres skyld.