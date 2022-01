Børnelokker skal stoppes: Nu vil forældre oprette borgerforslag

- Det har været for nemt for det lovgivende apparat at lade være med at reagere, når vi gang på gang hører historier som denne.

Sådan fastslår 35-årige Daily Snow Leth, efter han igen - denne gang i TV 2 og TV2 ØST - har kunnet læse om en tidligere pædofilidømt mand, der lusker rundt og opsøger børn ved Hejninge-området nær Slagelse.

En sag, som Sjællandske beskrev første gang i 2020, hvorefter politikere allerede i februar 2021 lovede at se på problemet.

Her rettede Venstres Morten Dahlin, formand for Retsudvalget, henvendelse til minister Nick Hækkerup (S) for en drøftelse. Men siden har manden fortsat sin færden.

I juni fejede Morten Dahlin endda sammen med et større flertal i folketingssalen et beslutningsforslag fremsat af Dansk Folkeparti af bordet.

Det forslag skulle netop gøre livet surt for landets pædofile - og altså også for manden fra Hejninge-området.

Nu lover justitsminister Nick Hækkerup (S), at en særlig lovparagraf, der skal gøre det vanskeligt for børnelokkere at vinde fortrolighed hos børn, er på vej.

Men løfter er ikke længere godt nok, mener Daily Snow Leth, der selv er far til to.

På Facebook efterlyser han derfor andre forældre som medstillere på et borgerforslag, der skal stoppe den tidligere pædofilidømte mand i at opsøge børn.

Håbet er at samle 50.000 underskrifter for at få et beslutningsforslag fremsat i Folketinget - før manden bliver stoppet på anden måde.

- Når vi mangler lovhjemler til at beskytte vores børn, så risikerer vi at ty til selvtægt, lyder det ifølge Daily Snow Leth, der blandt andet har kunnet læse på de sociale medier, at nogle ønsker at køre manden ned.

Det er ikke løsningen, mener familiefaren.

- Løsningen begynder med udvidede beføjelser. De værktøjer mangler politiet, understreger han.