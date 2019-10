En række lærere står nu frem og kræver handling for at imødekomme det stigende problem, der er med vold i skolen.

Ekstra Bladet har gennem de seneste uger beskrevet, hvordan fysisk og psykisk vold er en del af dagligdag på en lang række skoler. I flere tilfælde har det været så groft, at skolerne har fået påbud af Arbejdstilsynet.

I denne uge er der kongres i Danmarks Lærerforening og i den forbindelse har Ekstra Bladet talt med en række lærere, der bekræfter problemet.

- Man kan ikke arbejde som lærer i 40 år under de vilkår

Foto: Aleksander Klug

Carsten Nielsen, Skolen i Midten, Hornsyld

Hvad betyder det for arbejdet som lærer, når den slags situationer opstår?

- Når man bliver udsat for det her over længere tid, så kan man på et tidspunkt ikke mere. Det er jo også derfor at Arbejdstilsynet kommer ind over. Man kan ikke arbejde som lærer i 40 år under de vilkår.

- Jeg tror, at mange lærere føler, at de ikke kan løse episoderne, der udvikler sig til vold. Man har brug for at snakke med både børn og forældre, og det tager altså tid. Og den tid har vi bare ikke.

- Lige nu laver vi brandslukning

Anne Hammer, Elsted Skole, Lystrup

Foto: Aleksander Klug

- Hvordan påvirker det én, at man har et arbejdsliv, hvor det er en reel risiko at blive udsat for vold?

- Jeg har ikke selv prøvet det, men dem, jeg kender, siger, at de bliver kede af det. Hvis du forestiller dig, at du skal ind i en klasse, hvor du forrige gang fik kastet et rundboldbat efter dig, så bliver du altså påvirket. Der er brug for flere hænder.

- Tror du, at antallet af voldsepisoder ville falde, hvis man tilførte flere ressourcer til skolen?

- Ja det vil jeg mene. Jeg tror, det ville gøre en kæmpe forskel. Lige nu laver vi brandslukning.

- Børnene er uhyggeligt pressede

Foto: Aleksander Klug

Jeppe Dørup, Nyborg Heldagsskole, Nyborg

- Hvorfor opstår den slags voldsepisoder?

- Det er et rammevilkår. Mange er børnene er uhyggeligt pressede. Blandt andet af lange skoledage og nationale test. Og når man bliver ved med at sige, at lærerne skal undervise mere, så bliver vilkårene også dårligere.

- Som det er nu, står man oftest alene, når den slags situationer opstår. Det er et kæmpe pres. Og desto mere man presser lærerne, jo mere forhøjer man risikoen for, at voldsepisoder kan finde sted.

- Jeg har ikke tid til, at se det enkelte barn, som vilkårene er nu

Lynne Gilberg, Absalons Skole, Roskilde

Foto: Aleksander Klug

- Hvad er den største udfordring i forhold til at få hjælp til at håndtere vanskelige elever?

- Man er ofte alene om at løse barnets problemer. Samtidig med, at man skal undervise alle de andre. Så der mangler penge og hænder.

- Processerne i forhold til for eksempel at få psykologhjælp fra kommunen er utroligt langsomme. Det kan tage måneder, og i mellemtiden kan man bare stå og se til. For jeg har ikke tid til, at se det enkelte barn, som vilkårene er nu.