Børnene vendte tilbage: - Det er pissefedt

Børnene vendte i dag tilbage i skole efter en forlænget juleferie. Risiko for coronasmitte til trods var der kun glæde at spore blandt forældrene

På trods af, at det var en råkold januar morgen, så var der store smil hos både forældre og elever ved Skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg, da børnene onsdag morgen vendte tilbage til skolen efter en forlænget juleferie.

Børnene var glade for at se deres klassekammerater. Risikoen for at corona spreder sig hurtigt på skoler er stor, men der var ingen nervøse miner blandt de forældre Ekstra Bladet mødte, tværtimod. Glæden var om muligt større end børnenes.

Foto: Jonathan Damslund

Helle Denholt. Har et barn i 1. klasse.

- Jeg synes, det er fedt, at de er tilbage. Jeg tror, de virkelig, virkelig har savnet det, og har brug for det.

Er du urolig over, at smitten for det meste spreder sig hurtigt på skolerne?

- Nej det er jeg ikke. For det første har vi lige været igennem hele turen med corona, så min søn har været igennem det. Og så er vi nødt til at komme videre. Ja, måske bliver vi alle sammen nødt til at få det.

Gør I noget anderledes som familie end før jul?

- Vi har jo forklaret min søn, hvordan reglerne er. Der er en bestemt trappe, han skal bruge, og det er nogle bestemte børn, han må lege med. Og når vi så skal hjemmetestes, så gør vi selvfølgelig det.

Søren Jensen. Har et barn i 0. klasse og et barn i 2. klasse.

- Det er pisse fedt! Man var jo ved at blive vanvittig af at være hjemme i tre uger. Så det synes jeg er virkelig godt.

Du er ikke nervøs for, at børnene kan blive smittet i skolen?

- Overhovedet ikke. Jeg tror, vi alle sammen skal igennem og blive smittet, så vi får mere immunitet. Så om det er nu eller om to måneder, det er ligegyldigt. Vi kan ligeså godt få det overstået og komme i gang igen. Vi skal have en hverdag tilbage igen.

Er der noget I gør anderledes nu?

- Vi bliver jo opfordret til at teste børnene, og det prøver vi at følge. Og ellers det jo bare at følge de råd, man plejer. Så vi prøver at finde en balance, så det også minder om en normal hverdag.

Andreas Hougaard. Har et barn i 2. klasse.

- Jeg synes, det er rigtig godt, at de er kommet tilbage i skole. Børn skal gå i skole, de skal ikke være derhjemme og blive hjemmeskolet. Jeg synes også, det er en rigtig god idé med de her hjemmetest. Det er noget, vi kan klare derhjemme som forældre, så vi kan få skolen hurtigt op at køre.

Gør I noget anderledes, nu hvor dit barn skal tilbage i skole.

- Nej det synes jeg ikke. Min kone er gravid, og skal helst ikke have corona, så vi er rimelig påpasselige i forvejen, siger Anders Hougaard.