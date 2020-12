Børnenes statsminister ignorerede Børnerådet

Mette Frederiksen vil gerne være børnenes statsminister.

Men ikke desto mindre reagerede hun og hendes ministerium med isnende tavshed, da Børnerådet sidste år rettede en indtrængende appel til statsministeren om de danske børn i Syrien.

Det viser dokumenter, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

'Ser frem til drøftelse'

Børnerådet, der er et statsligt råd og sat i verden for at sikre børn og unges rettigheder, opfordrede i november 2019 statsminister Mette Frederiksen til at gribe ind og hjælpe de danske børn, der opholder sig i de kurdisk-kontrollerede lejre i Syrien.

'Kære statsminister Mette Frederiksen,' indleder Børnerådet i brevet fra den 5. november 2019.

'I al-Hol lejren er mere end 65 pct. af beboerne børn. Sundhedsrisikoen er overhængende for beboerne. De fleste af børnene lider under dårlig ernæring, og siden begyndelsen af april 2019 er mere end 250 beboere døde. 80 pct. af dem var børn,' skriver den daværende formand for Børnerådet, Mette With Hagensen.

Mettes uønskede børn Teltlejrene i det nordøstlige Syrien bliver kaldt 'helvede på jord' og 'Europas Guantanamo'. Det anslås, at der bor 68.000 mennesker i lejrene, og flere organisationer har advaret om, at lejrene kan ende med at udklække nye terrorister, ligesom der jævnligt kommer rapporteringer om radikalisering i lejrene, hvor Islamisk Stat sidder på magten. I lejrene sidder 25 danske børn, som enten er født i Syrien eller Danmark, og hvis forældre tog ned for at bo i Islamisk Stat. 19 af disse børn er i alderen 1-13 år. Statsminister Mette Frederiksen har afvist at hente børnene hjem. 'Deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne,' sagde hun 26. november 2019 i Folketingssalen. USA har gentagne gange opfordret lande som Danmark til at hente sine statsborgere hjem. Indtil videre har Danmark dog kun hentet to hjem: et forældreløst spædbarn og en 13-årig dreng, der var alvorligt syg. Ekstra Bladet sætter i den kommende tid fokus på 'Mettes uønskede børn' og vil gerne i kontakt med folk, der har kendskab til sagen. Skriv til tf@eb.dk Vis mere Luk

Børnerådet påpeger i brevet, at flere børneombudsinstitutioner i Europa har opfordret deres regeringer til at hjemtage børnene, og at Danmark som underskriver af tre tillægsprotokoller til FNs Børnekonvention har en forpligtelse til at beskytte børn mod at blive inddraget i krigshandlinger.

Brevet fra Børnerådet til Mette Frederiksen

'Børnerådet opfordrer regeringen til at sørge for, at danske børn i lejrene bringes i sikkerhed, helst i Danmark eller under forhold andetsteds, som kan garantere deres fundamentale ret til liv og overlevelse i tryghed,' skriver Børnerådet og afslutter med, at man ser frem til drøfte sagen med statsministeren.

'Børnekonventionen forpligter os til at beskytte danske børn og sikre deres rettigheder. Derfor ser vi frem til dit svar på vores henvendelse, og vi står naturligvis til rådighed for drøftelser af børneperspektivet og børns rettigheder i denne sag.'

Børnerådet rykkede forgæves

Men højst usædvanligt reagerede 'børnenes statsminister' ikke på Børnerådets henvendelse.

I tre uger hørte Børnerådet ikke noget tilbage fra Statsministeriet, og rådet rykkede derfor Statsministeriet den 28. november i en skrivelse, hvor man gentog ønsket om at drøfte den 'ulykkelige situation'.

'På vegne af formanden for Børnerådet, Mette With Hagensen, minder jeg om, at formanden d. 5. november har henvendt sig til statsministeren om danske børn i Syrien, se venligst vedlagte. Børnerådet ønsker at inddrage alle aspekter og synspunkter i forhold til denne ulykkelige situation i rådets videre indsats og vil derfor se frem til statsministerens svar på henvendelsen, så snart ministeriet finder det belejligt,' fremgår det af den envejs-kommunikation, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Statsministeriet beklager

Men heller ikke 'rykkeren' fandt vej til statsministeren eller embedsværket, og Statsministeriet beklager nu, at Børnerådet blev ignoreret.

'Statsministeriet kan oplyse, at Børnerådets henvendelser af henholdsvis 5. og 28. november 2019 ved en beklagelig fejl desværre ikke ses at være blevet besvaret af ministeriet,' skriver ministeriet i en mail uden at uddybe, hvorfor brevene ikke blev besvaret.

Ekstra Bladet har spurgt til, hvordan 'børnenes statsminister' kan ignorere Børnerådet, men det har Statsministeriet ikke ønsket at svare på.

Indespærret 12-årig dansk dreng: Jeg er bange

Børnerådets nye formand, Agi Csonka, skriver til Ekstra Bladet, at rådets holdning til sagen om de danske børn i Syrien er uforandret. De skal hjemtages, lyder det.

'Vi har noteret os, at statsministeren tydeligt har udtrykt sin holdning til de danske børn i Syrien i andre sammenhænge, så det er måske ikke så overraskende, at hun ikke har svaret på vores brev. Børnerådets holdning er også klar: Børnekonventionen forpligter os til at beskytte alle danske børn, uanset hvor de opholder sig og uanset deres forældres handlinger. Derfor skal børnene hentes ud af de syriske flygtningelejre og bringes i sikkerhed,' siger Agi Csonka.