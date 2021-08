Børneskelet er fundet på loft

På loftet i et hus i den svenske by Tierp, er der netop fundet et børneskelet

Der er fundet et børneskelet på loftet i et hus i den svenske by Tierp.

Det skriver Aftonbladet.

Skelettet er fundet i et ældre hus, og man fandt det i forbindelse med en renovering af huset. Børneskelettet blev fundet svøbt ind i et tæppe, har politiet skrevet på deres hjemmeside.

Politiet formoder, at skelettet har ligget der i noget tid, fordi huset blev bygget engang før 1971. Men lige nu kan politiet ikke afvise, at barnet er blevet lagt der for nyligt.

Der skal foretages en retsmedicinsk undersøgelse for at afgøre, hvornår og hvordan barnet præcist døde. Politiet har desuden indledt en forundersøgelse af forbrydelsen og foretaget tekniske undersøgelser på stedet, hvor barneskelettet blev fundet.