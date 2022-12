BørneTelefonen forbereder sig på en travl jul

Julen er hjerternes fest. Men for et stort antal børn og unge, særligt dem i udsatte familier, kan det være en hård og bekymrende tid.

Det skriver Børns Vilkår, som varetager BørneTelefonen, i en pressemeddelelse torsdag.

BørneTelefonen havde sidste år over 12.000 samtaler i dagene 23. til 31. december.

I alt havde rådgiverne hos BørneTelefonen 55.000 samtaler med børn og unge i 2021.

Juletiden er heller ikke årets mest travle tid målt på antal samtaler, men der er væsentlige flere samtaler i juledagene, som handler om forholdet mellem børn og forældre, påpeger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

- Vi ved, at vold, misbrug og svigt ofte tager til i julen, og derfor er der mange børn, der gruer for den tid, vi går i møde. Samtidig har det været et par år med store kriser både globalt og herhjemme, som har påvirket mange børn og unges trivsel, siger han.

Økonomisk krise

Aktuelt presser også den nuværende økonomiske krise især udsatte familier, fordi de ikke kan gennemføre julen, som de plejer, og det kan børnene godt mærke, påpeger Kjeldahl.

Det særlige ved juledagene er samtidig, at der kommer et brud i børnenes hverdag.

- Børnene, som ringer, er for eksempel ikke i skole, og det gør, at de er revet væk fra deres normale hverdag. Derfor kan de blive konfronteret med svære forhold derhjemme i en højere grad end i hverdagen, siger Kjeldahl.

Sidste år besluttede Børns Vilkår at holde BørneTelefonen døgnåben i juledagene inklusiv julenat. Før november sidste år lukkede telefonen typisk klokken et om natten.

- Vi kunne se, at der kom flere og flere, som forsøgte at kontakte os sent om natten, så vi havde en fornemmelse af, at der var nogen, som havde brug for os uden for de sædvanlige åbningstider.

- Vi besluttede derfor sidste år, at holde døgnåben i juledagene, siger Kjeldahl.

Han understreger, at det er vigtigt, at voksne er opmærksomme på børn, der har det svært, omkring juletiden.

- Nogle børn beskytter forældrene ved at lade som om, at julen ikke betyder noget. De børn har ofte brug for hjælp og en omsorgsfuld voksen, som ser dem og spørger ind og støtter – eller underretter kommunen, hvis barnets trivsel er truet, lyder det fra Kjeldahl.