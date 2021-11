Børnetelefonen vil hjælpe tusindvis af unge om natten

Fra mandag bliver det muligt for børn og unge at ringe til Børnetelefonen i tidsrummet mellem 02 og 07, hvor telefonen hidtil ikke er har været åben.

I 2021 har Børns Vilkår, der står bag Børnetelefonen, registreret 2160 ubesvarede opkald, mens telefonen har været lukket.

Det bliver der nu lavet om på.

Og det er der ifølge Marianne Rasmussen, chef for Børnetelefonen, rigtig god grund til.

- Børnetelefonen i Børns Vilkår har valgt at holde døgnåbent, fordi vi kan se, at der er markant flere unge med selvmordstanker, der henvender sig i de sene timer, siger hun.

Efter klokken 21 er det mere end hver tiende, der kontakter Børnetelefonen med selvmordstanker.

Alvorlige emner

Også antallet af henvendelser om selvskade, angst og ensomhed stiger i de sene timer.

Det er typisk de ældre børn - fra 13 år og opefter - der ringer om aftenen og natten. Mens det i de tidlige morgentimer er det lidt yngre børn, der ringer, fordi de er bange for at skulle i skole eller ikke har noget skoletilbud.

- Det er ikke, fordi vi forventer en storm af henvendelser om natten, nu hvor vi udvider åbningstiden, siger Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår i en pressemeddelelse.

- Men vi ved, at de samtaler, der lige nu ligger først på natten, ofte handler om alvorlige emner, og derfor er det godt, at børn og unge ikke behøver at forholde sig til åbningstider mere. De kan få hjælp på chat, sms og telefon hele året, døgnet rundt, siger han.

Hjælp fra fonde

Det var egentlig meningen, at Børnetelefonens åbningstid først skulle udvides i 2022.

Men med hjælp fra fonde og gode resultater ved indsamlinger, er det blevet muligt at forlænge åbningstiden allerede nu.

- Det er i høj grad, fordi vi har haft mulighed for at samle nogle penge sammen med vores landsindsamling, så det er i virkeligheden den danske befolkning, der har gjort det muligt, at børn og unge nu kan bruge Børnetelefonen 24/7, siger Marianne Rasmussen.

Ifølge Rasmus Kjeldahl vil den døgnåbne rådgivning gøre en stor forskel for mange børn og unge.

- Det kommer tusindvis af børn og unge til gavn, siger han.