Børsbygning renoveres for millioner

De fleste kender Christian IV's Børsbygning i København, der er en af hovedstadens mest spektakulære bygninger.

Men bygningen, der blev opført i årene 1619 til 1624, har alvorlige fugtproblemer efter en fejlslagen renovering tilbage i 1800-tallet.

Det skal der nu rettes op på med en gennemgribende renovering, skriver Dansk Erhverv i en pressemeddelelse.

En række fonde skyder op mod 75 millioner kroner i renovering af den ikoniske bygning, og arbejdet kommer til at vare fem til seks år.

- Børsen er en særlig bygning, som mange børn og voksne kender og har et forhold til. Det er bygningsarv med stor betydning, ikke kun for københavnerne, men for alle danskere, siger filantropidirektør i foreningen Realdania Nina Kovsted Helk.

Bygningen er blevet ombygget og restaureret flere gange. Ved en omfattende renovering i årene 1879 til 1883 blev det originale murværk fjernet og erstattet af maskinstrøgne teglskaller opmuret i cementmørtel.

Det har givet bygningen et alvorligt fugtproblem. Det skyldes, at den naturlige fugt i muren ikke kan komme gennem det vandtætte murværk.

Fugten trænger i stedet ud gennem sandstensudsmykningerne og ødelægger dem langsomt.

Ud over udskiftning af facadens mursten vil de nedslidte sandstensudsmykninger blive udskiftet, ligesom der skal lægges nyt kobbertag på hele bygningen.

Det hele med henblik på at tilbageføre bygningen til det originale udtryk fra 1600-tallet.

Bygningens berømte og meget synlige dragespir skal eftergås, men vurderes at kunne holde mange år endnu.

Ejeren af bygningen er erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. Her kalder administrerende direktør Brian Mikkelsen bygningen for 'en af Danmarks største bygningsklenodier'.

- Dansk Erhverv finansierer en stor del af projektet, men uden fondsstøtte havde det ikke været muligt at gennemføre restaureringen i den form, der nu er lagt op til, siger han.

De bidragende fonde er blandt andre Den A.P. Møllerske Støttefond, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Novo Nordisk Fonden, Realdania og Salling Fondene.