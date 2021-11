Bøvl med coronapas: Det skal du gøre

Magnus Heunicke forklarer, hvor coronapasset kommer til at gælde og afslører to ændringer.

Flere danskere har problemer med at få deres coronapas frem i appen, men det burde virke, hvis man følger nogle få trin, oplyser Sundhedsdatastyrelsen

Fredag får coronapasset comeback.

Det bliver således et krav at kunne fremvise et gyldigt coronapas, når man eksempelvis skal på restaurant eller natklub.

Men flere frustrerede danskere har de seneste dage henvendt sig til Ekstra Bladet, fordi det ikke er muligt for dem at hente deres coronapas frem i appen af samme navn.

Opdater appen

Nogle skriver desuden, at de ikke kan komme gennem til Sundhedsstyrelsens telefoner.

Det er Sundhedsdatastyrelsen, som står for driften af appen. Her lyder det i mailsvar til Ekstra Bladet, at der har været tryk på kedlerne.

Har man problemer med at få sit coronapas frem, skal man følge disse trin, skriver styrelsens presseansvarlig, Camilla Frederiksen:

'Da vi igen fra på fredag skal bruge coronapas, har vi oplevet at mange har været inde på Sundhedsdatastyrelsens corona-app igen. Der er ingen tekniske problemer med appen, men det kan være nødvendigt at opdatere den. Hvis du ikke har brugt appen i mere end 30 dage, skal du logge på igen med dit NemId for at opdatere appen'.

Skulle der stadig være bøvl med appen, skal man henvende sig telefonisk, skriver hun videre:

'Derfor opfordrer vi til, at man logger på i god tid, inden man skal bruges sit pas, især hvis man ikke har brugt appen i en måned. Hvis man har tekniske problemer, kan man ringe til en hotline hos sundheds.dk, der kan hjælpe'.

Nye regler

Men modsat tidligere gælder coronapasset kun for forhenværende smittede i seks måneder efter den positive prøve. Tidligere var det 12 måneder.

Det blev besluttet i Folketinget tirsdag, efter at Epidemikommissionen havde anbefalet at genindføre coronapasset - herunder med ændringer for tidligere smittede.

I indstillingen fremgår det, at det blandt andet er 'begrundet i nyere viden om vigende immunitet sammenlignet med vaccination'.

Sundhedsstyrelsen har forud for indstillingen lavet en faglig vurdering, hvor den anbefaler at sætte gyldigheden i coronapas ned til 6 måneder. For vaccinerede er coronapasset fortsat gyldigt i 12 måneder efter vaccination.

Flere vaccinerede får en positiv coronatest, selvom de er godt beskyttede.