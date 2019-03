Bøvl med Forsvarets nye pistol

Blot få uger efter den officielle overlevering af Forsvarets nye pistol, Sig Sauer P320 X-Carry, er den endt i et juridisk stormvejr.

Den 27. februar blev de første eksemplarer overleveret til de værn og kommandoer, som skal anvende den. Den nye pistol afløser M/49 Neuhausen, der siden 1949 - altså i 70 år - har været Forsvarets pistol.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det pistolproducenten Glock, der har klaget over forløbet af udbuddet, der førte til indkøbet af Sig Sauer'en.

Glock skal angiveligt have klaget over, at en særlig fjeder i Sig Sauer'en kan vendes begge veje - og uanset hvordan den vender, kan pistolen affyres.

Bedste pistol

Det er imidlertid ikke i tråd med udbudsmaterialet, hvor der står, at pistolen kun skal kunne samles på én måde.

Glock deltog i udbuddet med deres Glock 17 Gen 5-pistol, der dog ikke blev valgt.

'Sig Sauer klarede sig klart bedst i testen, og var den pistol, som brugerne fra værn og kommandoen foretrak, lyder det fra chefen for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelses landmilitære division, oberst Christian Ishøj, i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

Uden at bekræfte detaljerne anerkender FMI, at der er juridisk storm om den indkøbte pistol, og at en producent har klaget over, at det såkaldte ligebehandlingsprincip ikke er overholdt.

Ikke præcist nok

Den 15. marts har Klagenævnet for Udbud givet klageren ret i, at ligebehandlingsprincippet ikke er overholdt.

Umiddelbart mener obersten dog ikke, at kendelsen vil få konsekvenser for de danske soldater, der står over for at tage Sig Sauer'en i brug.

'Kendelsen er taget ad notam og de afledte muligheder og konsekvenser vil i den kommende tid blive analyseret grundigt. Der eksisterer en række muligheder, og det er min klare forventning, at kendelsen ikke vil medføre umiddelbare konsekvenser eller væsentlige ændringer for brugerne,' skriver Christian Ishøj i en skriftlig kommentar.

'Kendelsen baserer sig på juridiske detaljer af sproglig karakter, og grundlæggende har vi gennemført et grundigt og professionelt udbud, som har givet den rigtige vinder. Desværre har én af vores formuleringer omkring ét af kravene ikke været præcist nok.'

