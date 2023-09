Bold.dk skal have ny chefredaktør.

Ind kommer den nuværende sportschef på Ekstra Bladet, Michel Wikkelsø Davidsen, der tiltræder officielt 1. oktober. Hans afløser på Ekstra Bladet bliver Camilla Boraghi, den første kvindelige sportschef i Ekstra Bladets historie.

Det oplyser administrerende chefredaktør Anders Borup Sørensen til Ekstra Bladet.

Selv er Michel Wikkelsø Davidsen begejstret over udsigten til at prøve kræfter med Danmarks største fodboldsite.

- Jeg glæder mig meget til at blive en del af bold.dk og sammen med redaktionen skrive de næste spændende kapitler i bold.dk’s historie.

- Vi kommer til at kaste os over opgaven med medvinden fra endnu en trafikrekord på bold.dk. Det cementerer bare, at opgaven ikke bliver at lave en masse om, men at bygge videre på alt det gode, der allerede er i gang.

Bold.dk skal fremover levere dækningen af fodboldstoffet på vegne af Ekstra Bladet.

Ny sportschef

Planen er i øvrigt, at Ekstra Bladets fodbolddækning fremover varetages af bold.dk, mens Ekstra Bladets sportsredaktion fremover skal fokusere på de andre store sportsgrene.

- Det bliver rigtig godt, tror jeg, og som bruger på eb.dk og bold.dk kan man se frem til en endnu stærkere og mere dedikeret dækning af fodbold i ind- og udland, lyder det fra Anders Borup Sørensen, der fortsætter:

- Sporten på Ekstra Bladet skal i stedet fremover fokusere på de andre store sportsgrene som for eksempel motorsport, kampsport, håndbold, tennis, badminton og cykling. Særligt sidstnævnte bliver et stort indsatsområde, og her er vores klare ambition at opbygge en stærk digital position, så brugerne besøger os, når de skal læse alt om den nuværende guldalder i dansk cykling. Her passer Camilla Boraghi perfekt ind som sportschef.

Foto: Emil Agerskov

Camilla Boraghi, der kommer fra Ekstra Bladets egne rækker, glæder sig enormt til opgaven.

- Jeg er beæret over at få lov til at lede en så stærk redaktion. Jeg går til opgaven med en kæmpe respekt for journalisterne og glæder mig til at bidrage til deres stærke arbejde. Lige nu er jeg mest fokuseret på at lære redaktionen godt at kende, men jeg kan sige så meget, som at cykling kommer til at fylde en hel del. Det glæder jeg mig sindssygt meget til.

Bold.dk er ikke bare Danmarks største fodboldsite, men ligger også på femtepladsen på listen over de største nyhedssites i Danmark. En liste, der i øvrigt toppes af eb.dk.